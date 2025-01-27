Новосибирский врач спасла многодетную мать из Барнаула от "жуткой" аллергии

Все тело девушки покрылось сыпью, ее мучили язвы, но никто не мог поставить диагноз

27 января 2025, 19:45, ИА Амител

Медик / Изображение сгенерировано нейросетью

Многодетная мать из Барнаула Карина Дубровина пережила редкое и опасное заболевание, вызванное аллергической реакцией на антибиотик. Девушке помогла врач-аллерголог из Новосибирска, сумевшая вовремя поставить верный диагноз, пишет "КП-Новосибирск".

Все началось в декабре 2022 года, когда у 28-летней Карины воспалились лимфоузлы. Ей назначили антибиотик, но уже после первой таблетки начались проблемы.

"Ближе к вечеру у меня глаза налились кровью, чесались. Плюс к этому опухли губы. Я тогда подумала, что это аллергия на новую помаду", – вспоминает Карина.

На следующий день ситуация ухудшилась: появились язвы во рту и прыщи на лице, похожие на ветрянку.

Карину доставили в инфекционную больницу, где врачи несколько дней не могли определить причину ее состояния. Тем временем язвы и поражения кожи распространились по всему телу.

Врачи созвали консилиум, на который приехала аллерголог из Новосибирска. Специалист сразу предположила редкий диагноз – синдром Стивенса-Джонсона, который перетек в более тяжелую форму, синдром Лайелла. Оба заболевания вызваны острой аллергической реакцией и могут привести к смертельным последствиям. Диагноз подтвердился.

Карину перевели в реанимацию. Врачи старались минимизировать риск сепсиса, создавая вокруг пациентки стерильные условия.

"Язвочки на теле лопались, кожа слазила. Меня переодевали по три-четыре раза на дню, боялись, что на кожу попадет что-нибудь и начнется сепсис", – рассказывает Карина.

Спустя месяц Карину выписали домой. Ее муж взял на себя ответственность за поддержание стерильности – постельное белье меняли дважды в день, проводилась регулярная уборка.

На восстановление тела ушло полгода, кожа на лице заживала около года.

"Из-за поражения век у меня начали неправильно расти ресницы. Они царапали глазное яблоко, из-за этого я не могла смотреть на свет. Я ездила в Новосибирск, там мне выжигали те самые "неправильные" ресницы", – поделилась девушка.

Карина уверена, что ее болезнь была вызвана аллергией на антибиотик. С тех пор она старается избегать медикаментов, опасаясь повторения реакции. Также у девушки появилась аллергия на некоторые продукты.