Новостройки, эксперты, тренды. На Алтае пройдет масштабный форум по недвижимости

Форум Altai Realestate состоится в середине мая на известном горнолыжном курорте

28 апреля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGRWdsv

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

16 и 17 мая 2025 года в пятизвездочном отеле Манжерока пройдет одно из главных событий рынка недвижимости – форум Altai Realestate ("Алтай Риалстейт"). Площадка для общения, обучения и установления деловых связей между профессионалами отрасли соберет около 500 участников.

Выставка новостроек

В рамках форума состоится масштабная выставка новостроек, на которой свои проекты представят ведущие застройщики:

жилой комплекс "Берег Катуни" от ООО СЗ "Прайд-Инвест";

премиальный апарт-комплекс Rizalta Resort Belokurikha от ООО СЗ "Строительная инициатива";

горный апарт-отель "Карлуу" от ООО СЗ "Энергия";

бизнес-комплекс "Олимп" от ООО СЗ "СтройДом";

проект комфорт-класса "Новое пространство" от ООО СЗ "СК Созидание";

туристические комплексы с применением 3D-технологий от ООО "СмартБилдСервис" (директор – Михаил Шиленков).

Отдельного внимания заслуживает проект комплексной жилой застройки от ООО "СЗ Горный гектар". Площадь будущего микрорайона составит 83 га, а количество жителей – около 14 тысяч человек. Проект предусматривает строительство жилых кварталов, апартаментов, образовательных и медицинских учреждений, а также крупнейшего в республике торгово-развлекательного центра. Старт продаж объявят на форуме.

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Образовательная программа и ведущие эксперты

Участников ожидают тематические секции для риелторов, руководителей и собственников бизнеса. Среди спикеров – Мария Мокрышева, Наталья Девяткова, Михаил Москотин и Елена Прохорова. Хедлайнером станет Игорь Рызов – эксперт в области переговоров и автор бестселлеров, который расскажет о техниках эффективного взаимодействия с клиентами.

На форуме состоится пленарное заседание, посвященное актуальным трендам на рынке недвижимости. Также в программе закрытый круглый стол с представителями органов власти – на нем представят стратегию развития туристической недвижимости региона.

Форум Altai Realestate в 2023 году / Фото: Дмитрий Днепровский

Почему стоит быть на Altai Realestate

Форум – это возможность получить ценные знания, познакомиться с успешными кейсами и инвестиционными проектами, завести новые знакомства и укрепить деловые связи.

Завершит мероприятие гала-ужин – отличная возможность пообщаться в неформальной обстановке, обменяться опытом и зарядиться атмосферой гостеприимного Алтая.

Узнать подробности о программе форума и приобрести билеты можно на сайте алтайфорум22.рф.

Проектные декларации – на сайте наш.дом.рф.

Союз "СРО НП "Союз риелторов Барнаула и Алтая"

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