Новостройки в России подорожали почти на 4%
При этом в некоторых городах жилье стало дешевле
26 марта 2024, 08:31, ИА Амител
В крупных российских городах в первом квартале 2024 года квартиры подорожали на 3,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Мир Квартир".
Представители компании отмечают, что подорожание зафиксировали в 67 городах из 70 исследованных. Сильнее всего недвижимость подорожала в Череповце (+13,2%), Улан-Удэ (+12%), Ставрополе (+9%), Симферополе (+8,9%), Туле (+8,4%).
При этом в некоторых городах квартиры подешевели. Например в Архангельске (–2,1%), Санкт-Петербурге (–1%) и Краснодаре (–0,9%).
Средняя цена квартиры в новостройке в России за первый квартал выросла на 3,1% - до 7 миллионов рублей, добавили в компании.
Специалисты отметили, что квартиры продолжают дорожать, пока в России действует программа льготной ипотеки.
09:09:15 26-03-2024
Забавно, а в 1986 году, вышло совместное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране». В соответствии с этим документом, каждая советская семья должна была получить отдельную квартиру или дом к 2000 году. И так всегда... Не угнаться видимо.
09:38:00 26-03-2024
Старая квартира кухня-прихожая стоит от 2 млн рублей!!! Это как? А что уж говорить про новые. Было высчитано, что 1м2 жилья должен стоить как средняя зарплата.
12:26:38 26-03-2024
Гость (09:38:00 26-03-2024) то 1м2 жилья должен стоить как средняя зарплата.Вы рассуждаете как человек у которого нет жилья. Верно? Допустим есть жилье... и Вы хотите его продать - продадите мне на таких условиях?
14:24:24 26-03-2024
Гость (12:26:38 26-03-2024) Вы рассуждаете как человек у которого нет жилья. Верно? Допу... Если бы застройщики не задирали цены на новостройки, то и старый фонд стоил бы приемлемые деньги. Получается замкнутый круг: застройщик поднимает цену - квартиры не распродаются - застройщик всё равно хочет много денег и ещё поднимает цену. А старый фонд смотрит и тоже задирает цену.
09:44:01 26-03-2024
Нет ничего забавного,а только есть печальный исход для ряда молодых семей ,которые в нашем городе не смогут в силу многих причин(зарплата,работа и т.д) приобрести квартиру. Хотя лозунги кругом идут отважные.
12:07:22 26-03-2024
Наверное рванет пузырь ипотечный, не может этот гнойник столько времени надуваться.