Новостройки в России подорожали почти на 4%

При этом в некоторых городах жилье стало дешевле

26 марта 2024, 08:31, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com

В крупных российских городах в первом квартале 2024 года квартиры подорожали на 3,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Мир Квартир".

Представители компании отмечают, что подорожание зафиксировали в 67 городах из 70 исследованных. Сильнее всего недвижимость подорожала в Череповце (+13,2%), Улан-Удэ (+12%), Ставрополе (+9%), Симферополе (+8,9%), Туле (+8,4%).

При этом в некоторых городах квартиры подешевели. Например в Архангельске (–2,1%), Санкт-Петербурге (–1%) и Краснодаре (–0,9%).

Средняя цена квартиры в новостройке в России за первый квартал выросла на 3,1% - до 7 миллионов рублей, добавили в компании.

Специалисты отметили, что квартиры продолжают дорожать, пока в России действует программа льготной ипотеки.