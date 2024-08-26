Новостройки в России за август подорожали на 0,8%

Эксперты отмечают, что цены являются стабильными

26 августа 2024, 11:30, ИА Амител

Дверь / Фото: pxhere.com/ru/photo/668613

Стоимость новостроек в крупнейших городах России слегка выросла в августе, согласно данным аналитических агентств. Средняя цена квадратного метра первичного жилья на 18 ключевых региональных рынках выросла на 0,8%, до 173,6 тысячи рублей, сообщает "Коммерсант".

"Этажи" отмечают рост на 0,1%, до 133,2 тысячи рублей за кв. м в целом по России, "Яндекс Недвижимость" – на 0,4%, до 166 тысяч рублей за кв. м в городах-миллионниках, "Авито Недвижимость" – на 1%, до 168,8 тысячи рублей за кв. м.

Наибольший рост цен наблюдался в Краснодаре и Саратове, в Нижнем Новгороде стоимость снизилась на 1,9%, в Москве цены практически не изменились, а в Санкт-Петербурге выросли на 0,1%.

Эксперты говорят, что цены сохраняются стабильными, несмотря на снижение продаж после завершения программы льготной ипотеки.

Застройщики предпочитают точечные акции и скидки, но также наблюдается рост объема предложения.