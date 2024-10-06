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Новой "Мисс Россия" стала уроженка Чувашии

Девушка призналась, что хочет стать врачом

06 октября 2024, 09:50, ИА Амител

Валентина Алексеева / Фото: личная страница девушки во "ВКонтакте"
Валентина Алексеева / Фото: личная страница девушки во "ВКонтакте"

 В этом году победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

Алексеева была удостоена короны и главного приза – одного миллиона рублей. Также она получила возможность представлять Россию на международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса "Мисс Вселенная" состоится в Мексике в середине ноября.

Как сообщается на сайте конкурса, Алексеева учится на бюджетной основе в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее увлечений – балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка признается, что мечтает стать врачом.

Справка

"Мисс Россия" – это ежегодный национальный конкурс красоты, отборочные туры которого проходят во всех регионах России. В конкурсе участвуют незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, чей рост составляет не менее 173 сантиметров.

конкурсы

Комментарии 9

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Гость

10:15:42 06-10-2024

Кросиво!

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Гость

10:37:26 06-10-2024

Выбрали по зубам? По ногам? Понятно: не по уму...

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Musik

14:14:08 06-10-2024

Гость (10:37:26 06-10-2024) Выбрали по зубам? По ногам? Понятно: не по уму...... Че, завидно толстым старым теткам?

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Гость

11:03:20 06-10-2024

Ни чё се хлеборезка у Вали

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Гость

15:42:23 06-10-2024

Гость (11:03:20 06-10-2024) Ни чё се хлеборезка у Вали ... ____________________________________
Фу, как грубо, лучше песню спой:
«Волосы твои до плеч,
Глаза большие в пол-лица.
Взглядом можешь ты увлечь
Любого в мире молодца.
Шизгарес!
Я взгляда твоего боюсь.
И словно зная твою власть,
При встрече лучше отвернусь,
Чтоб на колени не упасть» - можно переделать на современный мужской вкус.

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Бартоломео

12:11:32 06-10-2024

А чО у неё такие длинные руки? Хе-хе... Хотя миленькая.

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Гость

13:17:09 06-10-2024

Это что то с чем то...

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Гость

18:34:25 06-10-2024

Очень красивая девушка!

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Оля

20:06:31 06-10-2024

Костюм офигенный и девушка красивая 👏

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