Новой "Мисс Россия" стала уроженка Чувашии
Девушка призналась, что хочет стать врачом
06 октября 2024, 09:50, ИА Амител
В этом году победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.
Алексеева была удостоена короны и главного приза – одного миллиона рублей. Также она получила возможность представлять Россию на международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса "Мисс Вселенная" состоится в Мексике в середине ноября.
Как сообщается на сайте конкурса, Алексеева учится на бюджетной основе в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее увлечений – балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка признается, что мечтает стать врачом.
Справка
"Мисс Россия" – это ежегодный национальный конкурс красоты, отборочные туры которого проходят во всех регионах России. В конкурсе участвуют незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, чей рост составляет не менее 173 сантиметров.
10:15:42 06-10-2024
Кросиво!
10:37:26 06-10-2024
Выбрали по зубам? По ногам? Понятно: не по уму...
14:14:08 06-10-2024
Гость (10:37:26 06-10-2024) Выбрали по зубам? По ногам? Понятно: не по уму...... Че, завидно толстым старым теткам?
11:03:20 06-10-2024
Ни чё се хлеборезка у Вали
15:42:23 06-10-2024
Гость (11:03:20 06-10-2024) Ни чё се хлеборезка у Вали ... ____________________________________
Фу, как грубо, лучше песню спой:
«Волосы твои до плеч,
Глаза большие в пол-лица.
Взглядом можешь ты увлечь
Любого в мире молодца.
Шизгарес!
Я взгляда твоего боюсь.
И словно зная твою власть,
При встрече лучше отвернусь,
Чтоб на колени не упасть» - можно переделать на современный мужской вкус.
12:11:32 06-10-2024
А чО у неё такие длинные руки? Хе-хе... Хотя миленькая.
13:17:09 06-10-2024
Это что то с чем то...
18:34:25 06-10-2024
Очень красивая девушка!
20:06:31 06-10-2024
Костюм офигенный и девушка красивая 👏