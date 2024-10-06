Новой "Мисс Россия" стала уроженка Чувашии

Девушка призналась, что хочет стать врачом

06 октября 2024, 09:50, ИА Амител

Валентина Алексеева / Фото: личная страница девушки во "ВКонтакте"

В этом году победительницей национального конкурса красоты "Мисс Россия – 2024" стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чувашии.

Алексеева была удостоена короны и главного приза – одного миллиона рублей. Также она получила возможность представлять Россию на международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса "Мисс Вселенная" состоится в Мексике в середине ноября.

Как сообщается на сайте конкурса, Алексеева учится на бюджетной основе в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело". Среди ее увлечений – балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка признается, что мечтает стать врачом.

Справка

"Мисс Россия" – это ежегодный национальный конкурс красоты, отборочные туры которого проходят во всех регионах России. В конкурсе участвуют незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, чей рост составляет не менее 173 сантиметров.