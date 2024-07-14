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Новую "девятку" продают в России за миллион рублей

25 лет машина стояла в гараже

14 июля 2024, 16:50, ИА Амител

ВАЗ-2109 в идеальном состоянии / Фото из объявления
ВАЗ-2109 в идеальном состоянии / Фото из объявления

В России за 1 млн рублей продают новенький ВАЗ-2109, который 25 лет простоял в гараже.

В Москве выставили на продажу уникальный автомобиль – отечественный хэтчбек ВАЗ-2109, который провел 25 лет в гараже. Согласно объявлению на "Авто.ру", за этот абсолютно новый автомобиль 1999 года выпуска просят 1 миллион рублей.

Продавец утверждает, что машина была доставлена из Тольятти и все это время хранилась в гараже. На правдивость этого заявления указывают фотографии, на которых видно состояние "новой машины", а также история регистраций: в паспорте транспортного средства (ПТС) записан только один владелец.

Авто

Комментарии 7

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Люсер

17:13:00 14-07-2024

25.000 максимум какой там лям.

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Гость

17:39:43 14-07-2024

Люсер (17:13:00 14-07-2024) 25.000 максимум какой там лям.... Я бы 30 дал за этот хлам, который не жалко.

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Гость

18:36:36 14-07-2024

Люсер (17:13:00 14-07-2024) 25.000 максимум какой там лям.... Какие 25000... Ты че... Двадцатка и то много...

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Гость

19:02:19 14-07-2024

Гость (18:36:36 14-07-2024) Какие 25000... Ты че... Двадцатка и то много... ... ну это вашим женам за час.... 100 машина точно стоит

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Бартоломео

20:03:04 14-07-2024

Чел перегрелся... Хе-хе

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Гость

07:50:48 15-07-2024

так ей всю на полную переборку нужно иначе она не поедет всем рти хана.

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Мусик

09:51:40 15-07-2024

Гость (07:50:48 15-07-2024) так ей всю на полную переборку нужно иначе она не поедет все... и подшипникам. и колечкам. и стеклам. и так по мелочи - но дофига.
не было печали - купила баба порося...

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