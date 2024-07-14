Новую "девятку" продают в России за миллион рублей

25 лет машина стояла в гараже

14 июля 2024, 16:50, ИА Амител

ВАЗ-2109 в идеальном состоянии / Фото из объявления

В России за 1 млн рублей продают новенький ВАЗ-2109, который 25 лет простоял в гараже.

В Москве выставили на продажу уникальный автомобиль – отечественный хэтчбек ВАЗ-2109, который провел 25 лет в гараже. Согласно объявлению на "Авто.ру", за этот абсолютно новый автомобиль 1999 года выпуска просят 1 миллион рублей.

Продавец утверждает, что машина была доставлена из Тольятти и все это время хранилась в гараже. На правдивость этого заявления указывают фотографии, на которых видно состояние "новой машины", а также история регистраций: в паспорте транспортного средства (ПТС) записан только один владелец.