Новую "девятку" продают в России за миллион рублей
25 лет машина стояла в гараже
14 июля 2024, 16:50, ИА Амител
ВАЗ-2109 в идеальном состоянии / Фото из объявления
В России за 1 млн рублей продают новенький ВАЗ-2109, который 25 лет простоял в гараже.
В Москве выставили на продажу уникальный автомобиль – отечественный хэтчбек ВАЗ-2109, который провел 25 лет в гараже. Согласно объявлению на "Авто.ру", за этот абсолютно новый автомобиль 1999 года выпуска просят 1 миллион рублей.
Продавец утверждает, что машина была доставлена из Тольятти и все это время хранилась в гараже. На правдивость этого заявления указывают фотографии, на которых видно состояние "новой машины", а также история регистраций: в паспорте транспортного средства (ПТС) записан только один владелец.
17:13:00 14-07-2024
25.000 максимум какой там лям.
17:39:43 14-07-2024
Люсер (17:13:00 14-07-2024) 25.000 максимум какой там лям.... Я бы 30 дал за этот хлам, который не жалко.
18:36:36 14-07-2024
Люсер (17:13:00 14-07-2024) 25.000 максимум какой там лям.... Какие 25000... Ты че... Двадцатка и то много...
19:02:19 14-07-2024
Гость (18:36:36 14-07-2024) Какие 25000... Ты че... Двадцатка и то много... ... ну это вашим женам за час.... 100 машина точно стоит
20:03:04 14-07-2024
Чел перегрелся... Хе-хе
07:50:48 15-07-2024
так ей всю на полную переборку нужно иначе она не поедет всем рти хана.
09:51:40 15-07-2024
Гость (07:50:48 15-07-2024) так ей всю на полную переборку нужно иначе она не поедет все... и подшипникам. и колечкам. и стеклам. и так по мелочи - но дофига.
не было печали - купила баба порося...