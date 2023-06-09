Новую машину под брендом "Волга" могут представить уже в 2024 году

Производство планируют организовать на площадках, с которых ушли зарубежные компании

09 июня 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Автомобильный концерн "ГАЗ" уже в 2024 году может представить новый автомобиль под брендом "Волга". Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о том, что представители компании должны выбрать зарубежного партнёра, а затем подготовиться к началу производства.

Собирать машины будут на мощностях производств, с которых ушли иностранные компании.

Ранее на заводах автомобильного концерна производились машины Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.