Новую машину под брендом "Волга" могут представить уже в 2024 году
Производство планируют организовать на площадках, с которых ушли зарубежные компании
09 июня 2023, 13:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Автомобильный концерн "ГАЗ" уже в 2024 году может представить новый автомобиль под брендом "Волга". Об этом сообщает "Интерфакс".
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о том, что представители компании должны выбрать зарубежного партнёра, а затем подготовиться к началу производства.
Собирать машины будут на мощностях производств, с которых ушли иностранные компании.
Ранее на заводах автомобильного концерна производились машины Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.
13:33:48 09-06-2023
Москвичи уже продаются во всю, Волга на подходе. А люди не верили в нашу промышленность и экономику, догоним и перегоним ещё
14:22:34 09-06-2023
Гость (13:33:48 09-06-2023) Москвичи уже продаются во всю, Волга на подходе. А люди не в... Ага, который был полностью собран в Китае, и на котором из российского только табличка"москвич".
15:14:00 09-06-2023
Гость (14:22:34 09-06-2023) Ага, который был полностью собран в Китае, и на котором из р... Ну вообще то, шильдики изготовлены в Китае. Но это ведь ньюансы, а вот то что вы не патриот сразу видно)
13:38:23 09-06-2023
кто шильдик сделает?
13:46:30 09-06-2023
Шильдики от ГАЗели Next вполне можно приспособить, чтобы исключить ненужные технологические операции и понизить себестоимость...
16:20:02 09-06-2023
Гость (13:38:23 09-06-2023) кто шильдик сделает? ... Это как с зажигалками, если сейчас поставить задачу произвести отечественную зажигалку, то где-то через год она поступит в продажу по цене от тысячи до двух где-то выйдет. И то для этого должен президент по ТВ выступить с речью пламенной.
14:30:16 09-06-2023
а ценник наверно будет на уровне зарубежных брендовых авто
14:34:46 09-06-2023
Очередной Суньхуянь прещильдуют на ГАЗ и по цене во много лямов выкинут в продажу. Они бы лучше сохранив внешность 21й волги напихали в нее современную начинку.
22:29:44 10-06-2023
Гость (14:34:46 09-06-2023) Очередной Суньхуянь прещильдуют на ГАЗ и по цене во много ля... Лучше 3102, самый первый вариант, с бензобаком за задним сиденьем и с запаской, утопленной в пол. Только сделать передний привод, хороший движок ну и начинку салона соответствующую... В лёт уйдет в продажу.
15:15:35 09-06-2023
Так и до паровой машины Ползунова доберёмся, Бог даст.
16:22:13 09-06-2023
Гость (15:15:35 09-06-2023) Так и до паровой машины Ползунова доберёмся, Бог даст.... Ну если с Китайцами отношения испортятся, то ещё в конце этого десятилетия.
16:17:33 09-06-2023
Гость (13:46:30 09-06-2023) Шильдики от ГАЗели Next вполне можно приспособить, чтобы иск... А где по вашему для Газелей шильдики делают? На Горьковском шильдикостроительном?
19:16:47 09-06-2023
последняя волга siber была убыточна в производстве шо капец. А это были сытые двухтысячные.