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Новую машину под брендом "Волга" могут представить уже в 2024 году

Производство планируют организовать на площадках, с которых ушли зарубежные компании

09 июня 2023, 13:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Автомобильный концерн "ГАЗ" уже в 2024 году может представить новый автомобиль под брендом "Волга". Об этом сообщает "Интерфакс".

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о том, что представители компании должны выбрать зарубежного партнёра, а затем подготовиться к началу производства. 

Собирать машины будут на мощностях производств, с которых ушли иностранные компании.

Ранее на заводах автомобильного концерна производились машины Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos. 

Авто

Комментарии 13

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Гость

13:33:48 09-06-2023

Москвичи уже продаются во всю, Волга на подходе. А люди не верили в нашу промышленность и экономику, догоним и перегоним ещё

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Гость

14:22:34 09-06-2023

Гость (13:33:48 09-06-2023) Москвичи уже продаются во всю, Волга на подходе. А люди не в... Ага, который был полностью собран в Китае, и на котором из российского только табличка"москвич".

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Гость

15:14:00 09-06-2023

Гость (14:22:34 09-06-2023) Ага, который был полностью собран в Китае, и на котором из р... Ну вообще то, шильдики изготовлены в Китае. Но это ведь ньюансы, а вот то что вы не патриот сразу видно)

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Гость

13:38:23 09-06-2023

кто шильдик сделает?

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Гость

13:46:30 09-06-2023

Шильдики от ГАЗели Next вполне можно приспособить, чтобы исключить ненужные технологические операции и понизить себестоимость...

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Гость

16:20:02 09-06-2023

Гость (13:38:23 09-06-2023) кто шильдик сделает? ... Это как с зажигалками, если сейчас поставить задачу произвести отечественную зажигалку, то где-то через год она поступит в продажу по цене от тысячи до двух где-то выйдет. И то для этого должен президент по ТВ выступить с речью пламенной.

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гость

14:30:16 09-06-2023

а ценник наверно будет на уровне зарубежных брендовых авто

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Гость

14:34:46 09-06-2023

Очередной Суньхуянь прещильдуют на ГАЗ и по цене во много лямов выкинут в продажу. Они бы лучше сохранив внешность 21й волги напихали в нее современную начинку.

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Гость

22:29:44 10-06-2023

Гость (14:34:46 09-06-2023) Очередной Суньхуянь прещильдуют на ГАЗ и по цене во много ля... Лучше 3102, самый первый вариант, с бензобаком за задним сиденьем и с запаской, утопленной в пол. Только сделать передний привод, хороший движок ну и начинку салона соответствующую... В лёт уйдет в продажу.

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Гость

15:15:35 09-06-2023

Так и до паровой машины Ползунова доберёмся, Бог даст.

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Гость

16:22:13 09-06-2023

Гость (15:15:35 09-06-2023) Так и до паровой машины Ползунова доберёмся, Бог даст.... Ну если с Китайцами отношения испортятся, то ещё в конце этого десятилетия.

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Гость

16:17:33 09-06-2023

Гость (13:46:30 09-06-2023) Шильдики от ГАЗели Next вполне можно приспособить, чтобы иск... А где по вашему для Газелей шильдики делают? На Горьковском шильдикостроительном?

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Гость

19:16:47 09-06-2023

последняя волга siber была убыточна в производстве шо капец. А это были сытые двухтысячные.

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