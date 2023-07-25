Новую партию гуманитарного груза и автомобиль отправили из Барнаула в зону СВО

За последние три месяца из Алтайского края отправили более 25 автомобилей, а также свыше 50 тонн различных грузов

25 июля 2023, 12:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Очередной груз для российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, собрали на прошлой неделе в Барнауле. Помощь направили бойцам на херсонское направление, сообщает пресс-служба реготделения "Единой России".

Как рассказал замсекретаря реготделения ЕР, координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько, запрос на автомобиль пришел от десантников из взвода БПЛА.

"Для быстрого передвижения, перевозки техники и выполнения боевых задач им нужна машина. Та, что у них была, – сломалась, и сделать ее в тех условиях было бы проблематично. Благодаря волонтерам из группы "Z.O.V. Алтай" автомобиль приобрели, а мы помогли организовать доставку авто и гуманитарного груза – сухпайков, аптечек и других товаров первой необходимости", – цитирует партийный сайт Голобородько.

На месте груз встретят волонтеры и доставят военным. Отметим, что в Алтайском крае ведется большая работа по оказанию помощи участникам СВО. За последние три месяца было направлено более 25 автомобилей, техника и оборудование для бойцов – всего свыше 50 тонн груза. За счет средств фонда, созданного партией, с начала спецоперации на покупку и отправку всего необходимого было потрачено около 30 млн рублей. Кроме того, регулярно гуманитарная помощь направляется в Славяносербский район ЛНР.