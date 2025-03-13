Новую школу в селе Орлово Немецкого района откроют к началу учебного года

После долгих лет ожидания учиться в современном здании смогут более 200 учеников

13 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Контроль объекта в Орлово / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

В селе Орлово Немецкого национального района строительство школы планируют закончить к новому учебному году. Основные работы уже выполнены, и в сентябре долгожданное учебное заведение должно открыть двери более чем для 200 школьников.

Строительство оказалось непростым. Еще в 2010 году здание основной школы признали аварийным, и учебный процесс перенесли в помещения начальной школы. Однако из-за сложностей с проектно-сметной документацией включить объект в краевую адресную инвестиционную программу удалось не сразу.

В 2021 году при активной поддержке депутатов "Единой России" проект все же вошел в программу. Теперь ход строительства постоянно контролируют. На прошлой неделе площадку посетили депутаты по округу Петр Боос, вице-спикер Алтайского Заксобрания Денис Голобородько и председатель комитета АКЗС по строительству и ЖКХ Игорь Панарин.

Контроль объекта в Орлово / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Первоначально сдачу объекта планировали на апрель 2024 года, но из-за проблем с проектными решениями и материалами сроки изменили. По словам подрядчика, сейчас строительство выполнили на 80%. Завершили отделку фасадов, продолжают внутренние работы.

"Надеемся, теперь строительство вышло на финальную стадию. Для нас важно, чтобы 1 сентября вместе с жителями и учениками мы смогли оценить новое здание в деле", ­– отметил Денис Голобородько.

В Орловской школе обучаются более 200 детей, при этом около 40 из них приезжают из трех соседних сел. Поэтому жители района с нетерпением ждут открытия нового учебного заведения.

"Подрядчики обещают завершить все работы в срок. Но в случае возникновения трудностей будем включаться и решать проблемные вопросы", ­– уточнил Игорь Панарин.

За последние годы в Алтайском крае построили 13 школ, в которых обучаются около пяти тысяч ребят. Сейчас идет строительство еще пяти учебных заведений, четыре из которых расположены в селах. С 2021 года капитальный ремонт провели более чем в 260 школах региона.

Модернизация образования включает не только ремонт, но и обновление мебели, закупку современного оборудования и учебных пособий. Это один из ключевых моментов народной программы "Единой России", поэтому партия совместно с властями, педагогами и родителями контролирует проекты на каждом этапе.