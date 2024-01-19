Новые белорусские трамваи вышли на улицы Барнаула. Фото

Вагоны ездят по Малахова, Власихинской и Попова

19 января 2024, 15:14, ИА Амител

Фото: barnaul.press

В Барнауле 19 января начались ходовые испытания белорусских трамваев в городских условиях, сообщает мэрия.

Вагоны курсируют по улицам Малахова, Власихинской и Попова до Пивзавода и обратно. Пока это происходит без пассажиров: перед полноценным выходом на линию (вагоны выпустят на маршруты № 1 и 7) трамваям нужно наездить по 50 километров.

Новый электротранспорт обошелся краевому бюджету в 716 млн рублей. Вместительность салонов – 150 человек, сидя смогут ехать 34 пассажира. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для въезда и выезда инвалидных колясок, а также автоинформаторами, видеокамерами обзора салона, электронными табло и бесконтактными терминалами.