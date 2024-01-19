Новые белорусские трамваи вышли на улицы Барнаула. Фото
Вагоны ездят по Малахова, Власихинской и Попова
19 января 2024, 15:14, ИА Амител
В Барнауле 19 января начались ходовые испытания белорусских трамваев в городских условиях, сообщает мэрия.
Вагоны курсируют по улицам Малахова, Власихинской и Попова до Пивзавода и обратно. Пока это происходит без пассажиров: перед полноценным выходом на линию (вагоны выпустят на маршруты № 1 и 7) трамваям нужно наездить по 50 километров.
Новый электротранспорт обошелся краевому бюджету в 716 млн рублей. Вместительность салонов – 150 человек, сидя смогут ехать 34 пассажира. Вагоны оборудованы кондиционерами, откидными рампами для въезда и выезда инвалидных колясок, а также автоинформаторами, видеокамерами обзора салона, электронными табло и бесконтактными терминалами.
15:25:23 19-01-2024
ПРАЗДНИК! В честь КРЕЩЕНИЯ, видимо. Большая вероятность, что трамвайщики приглашали батюшку, чтобы освятил вагоны, поскольку с ними уже столько всяких историй.
17:12:05 19-01-2024
Гость (15:25:23 19-01-2024) ПРАЗДНИК! В честь КРЕЩЕНИЯ, видимо. Большая вероятность, ч... Без ритуала никак, это уже узаконенное действо. На ракеты попы брызгают, а на трамвай для них, грех пропустить.
15:26:51 19-01-2024
Напишите поподробнее, как и чем там можно расплатиться. ВТБ-шная расходная безконтакт, в трамваях она почему-то не действует.
08:45:25 20-01-2024
Гость (15:26:51 19-01-2024) Напишите поподробнее, как и чем там можно расплатиться. ВТБ-... по закону обязаны любую банковскую принять. иначе едим на халяву.
15:32:40 19-01-2024
А где сцепка для буксировки? Как буксировать при поломке, как теперь "таранить" автомобили на переездах? Что-то не додумали, долго не проходят, это не чешская"Татра".
15:37:35 19-01-2024
Гость (15:32:40 19-01-2024) А где сцепка для буксировки? Как буксировать при поломке, ка... Сцепка есть, закрыта просто панелью
15:43:40 19-01-2024
Гость (15:32:40 19-01-2024) А где сцепка для буксировки? Как буксировать при поломке, ка... Это был не таран, а клин для расшибания сугробов на горе во время буранов.
17:54:47 19-01-2024
Гость (15:32:40 19-01-2024) А где сцепка для буксировки? Как буксировать при поломке, ка... Все там есть
15:46:17 19-01-2024
Куда делся трамвай "от губернатора"???!!! (Карлинский)
16:54:52 19-01-2024
Газелист. (15:46:17 19-01-2024) Куда делся трамвай "от губернатора"???!!! (Карлинский)... Наместник с собой забрал. Теперь, как все, на трамвае катается.
16:04:58 19-01-2024
Ну все проблема с общественным транспортом решена, теперь утром и вечером без проблем уехать на работу.
16:22:31 19-01-2024
Молодцы, белорусы! Трамваи изготавливать - это вам не бабло тырить "эффективными менеджерами"...
16:39:13 19-01-2024
Гость (16:22:31 19-01-2024) Молодцы, белорусы! Трамваи изготавливать - это вам не бабло... Гугл не работает? Наши тоже выпускаются, причем в два раза дешевле. Москва ездит на наших трамваях, Барнаул на импортных. Чудны дела твои...
17:01:04 19-01-2024
Гость (16:39:13 19-01-2024) Гугл не работает? Наши тоже выпускаются, причем в два раза д... я не нашел ничего..Екатеринбург, Москва, С-Петербург и т.д. Нету у нас завода такого
17:11:13 19-01-2024
Гость (17:01:04 19-01-2024) я не нашел ничего..Екатеринбург, Москва, С-Петербург и т.д. ... Трамвай "Витязь". Эксплуатируется в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. По данным на май 2020 года в Москве курсируют 350 трамваев «Витязь-Москва». Думается, что там уже заказов на несколько лет, поэтому наш регион туда не попал.
18:20:42 19-01-2024
Гость (17:11:13 19-01-2024) Трамвай "Витязь". Эксплуатируется в Москве, Санкт-Петербурге... Если заказов на несколько лет, почему рабочие места не создать или "рынку" удобнее монополизм?
12:35:00 21-01-2024
Гость (17:11:13 19-01-2024) Трамвай "Витязь". Эксплуатируется в Москве, Санкт-Петербурге... Я не так понял ваше сообщение: "Москва ездит на наших трамваях..." - подумал, что вы про какой то Алтайский трамвайный завод пишите и так уверенно в гугл отправляете)
19:18:00 19-01-2024
Гость (17:01:04 19-01-2024) я не нашел ничего..Екатеринбург, Москва, С-Петербург и т.д. ... Усть-Катавский завод, не? Завод есть, трамвайной линии в городе нету.
17:03:40 19-01-2024
Гость (16:22:31 19-01-2024) Молодцы, белорусы! Трамваи изготавливать - это вам не бабло... В России тоже есть несколько производителей трамваев, которые выпускают куда более качественную технику. Поинтересуйтесь на досуге, наберите в поиске - Ретро-трамвай "Достоевский" В Барнауле же решили купить самые дешевые трамваи, которые вообще выпускают. Вот и купили пластиковое.
01:31:37 23-01-2024
Гость (16:22:31 19-01-2024) Молодцы, белорусы! Трамваи изготавливать - это вам не бабло... Только качество у белорусов 💩
17:52:00 19-01-2024
Только что арестовали зама города так и махом трамваи выпустили. А то ведь ещё в мае пришли , почти год стояли и вопрос не решался потому как Шеломенцева спонсировали бизнесмены автобусники.
18:14:33 19-01-2024
Гость (17:52:00 19-01-2024) Только что арестовали зама города так и махом трамваи выпуст... Бред из психушки? 7-ки и 1-цы как ходили так и ходят.
19:19:04 19-01-2024
Заметьте — задержали главного ГЭТ, и сразу выпустили трамвайчик на рельсы! Я ни на что не намекаю!
07:04:49 20-01-2024
По логике, если всех главных ГЭТ, ЖКХ, Горэлектросети, Водоканала и т.д. задержать, то всё, что должно быть у людей, будет! Причем в нужном количестве. Вопрос - почему не задерживают?
11:21:51 20-01-2024
Гость (08:45:25 20-01-2024) по закону обязаны любую банковскую принять. иначе едим на ха... ГОСТЬ У нас трамвай-ресторан? ЕдЕм! Пишите грамотно.
23:38:38 20-01-2024
Не пройдёт и полугода, как все трамваи перебьют в дтп. А наши пассажиры с высокой културой ещё и порвут и испишут сидушки в новых вагонах, как рвут и исписывают их в новых маршрутках
12:11:42 21-01-2024
Змей (23:38:38 20-01-2024) Не пройдёт и полугода, как все трамваи перебьют в дтп. А наш... Название может быть любое. Но где их собирают? Большой вопрос.
14:01:33 21-01-2024
Гость (08:45:25 20-01-2024) по закону обязаны любую банковскую принять. иначе едим на ха... На халяву вы заяц и должны платить штраф
15:40:56 22-01-2024
Паспортная вместимость трамвая 150 человек, из них 34 сидячих, 8 человек на метр квадратный...