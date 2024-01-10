НОВОСТИКультура

Новые "Бременские музыканты" заработали 2 миллиарда в российском прокате

Фильм вышел на экраны 1 января

10 января 2024, 16:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Бременские музыканты" / Фото: film.ru
Кадр из фильма "Бременские музыканты" / Фото: film.ru

Сборы "Бременских музыкантов" превысили два миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

На момент написания заметки вышедшая 1 января картина заработала почти 2,009 млрд рублей с учетом предпродаж билетов на ближайшие дни.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев и другие. Режиссером выступил Алексей Нужный.

Трейлер

Ранее сообщили, что сиквел "Чебурашки" выпустят в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.

культура Кино

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

16:21:50 10-01-2024

муть. та еще

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пацифист

16:54:10 10-01-2024

На безрыбье и рак рыба, но это не точно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:19:44 10-01-2024

попробую посмотреть из-за Бурунова и Ароновой

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:32 10-01-2024

Элен без ребят (17:19:44 10-01-2024) попробую посмотреть из-за Бурунова и Ароновой... Посмотри, может отпустит...)) Это про твой ветер 50 м/с.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:01:05 14-01-2024

Элен без ребят (17:19:44 10-01-2024) попробую посмотреть из-за Бурунова и Ароновой... Там фантастические Трубадур и Принцесса, а главное -все поют

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:30 10-01-2024

Главное это то что там песни оставили."Старые" рука не поднялась написать )

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Просто зритель

23:03:00 10-01-2024

Классный ,отдыхающий фильм,посмотрелисудовольствием .

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Екатерина

23:05:14 10-01-2024

Невероятно крутой фильм: яркий, музыкальный. Смотрела со словами: какой кайф!! В Трубадура невозможно не влюбиться, над Королём и Атаманшей невозможно не смеяться!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Галина

00:36:09 11-01-2024

Мы семьёй ходили на этот фильм, и не понимаю, почему некоторые люди пишут, что им что-то не понравилось, скорее всего, таким людям вообще все не нравится, не угодить. Фильм отличный, добрый, семейный, дети после просмотра пели песни, которые я обожаю с детства!!!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:11:18 11-01-2024

Отличный фильм!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:45 11-01-2024

Отвратительный фильм. Они просто испортили тех бременских музыкантов, по которым пытались снять фильм. Песня Атаманши вообще ужасно звучит, просто ужас какой-то. Столь ожидаемой песни друзей почти что не было, её запихнули в самую последнюю минуту фильма. Весь сюжет с ног на голову поставили. В общем это зря потраченные деньги.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:54 11-01-2024

Тупеем. Необратимо.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:13:47 13-01-2024

Странствующие иммигранты заработали 2 миллиарда на доверчивых, сердобольных россиянах

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

02:32:21 14-01-2024

Костюмы за то на 300 рублей

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров