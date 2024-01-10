Новые "Бременские музыканты" заработали 2 миллиарда в российском прокате

Фильм вышел на экраны 1 января

10 января 2024, 16:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Бременские музыканты" / Фото: film.ru

Сборы "Бременских музыкантов" превысили два миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

На момент написания заметки вышедшая 1 января картина заработала почти 2,009 млрд рублей с учетом предпродаж билетов на ближайшие дни.

В фильме снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев и другие. Режиссером выступил Алексей Нужный.

Трейлер

Ранее сообщили, что сиквел "Чебурашки" выпустят в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.