Новые "Бременские музыканты" заработали 2 миллиарда в российском прокате
Фильм вышел на экраны 1 января
10 января 2024, 16:15, ИА Амител
Кадр из фильма "Бременские музыканты" / Фото: film.ru
Сборы "Бременских музыкантов" превысили два миллиарда рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
На момент написания заметки вышедшая 1 января картина заработала почти 2,009 млрд рублей с учетом предпродаж билетов на ближайшие дни.
В фильме снялись Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев и другие. Режиссером выступил Алексей Нужный.
Трейлер
Ранее сообщили, что сиквел "Чебурашки" выпустят в декабре 2025 года – раньше планируемого срока.
16:21:50 10-01-2024
муть. та еще
16:54:10 10-01-2024
На безрыбье и рак рыба, но это не точно
17:19:44 10-01-2024
попробую посмотреть из-за Бурунова и Ароновой
17:47:32 10-01-2024
Элен без ребят (17:19:44 10-01-2024) попробую посмотреть из-за Бурунова и Ароновой... Посмотри, может отпустит...)) Это про твой ветер 50 м/с.
03:01:05 14-01-2024
Элен без ребят (17:19:44 10-01-2024) попробую посмотреть из-за Бурунова и Ароновой... Там фантастические Трубадур и Принцесса, а главное -все поют
20:00:30 10-01-2024
Главное это то что там песни оставили."Старые" рука не поднялась написать )
23:03:00 10-01-2024
Классный ,отдыхающий фильм,посмотрелисудовольствием .
23:05:14 10-01-2024
Невероятно крутой фильм: яркий, музыкальный. Смотрела со словами: какой кайф!! В Трубадура невозможно не влюбиться, над Королём и Атаманшей невозможно не смеяться!
00:36:09 11-01-2024
Мы семьёй ходили на этот фильм, и не понимаю, почему некоторые люди пишут, что им что-то не понравилось, скорее всего, таким людям вообще все не нравится, не угодить. Фильм отличный, добрый, семейный, дети после просмотра пели песни, которые я обожаю с детства!!!
03:11:18 11-01-2024
Отличный фильм!
09:45:45 11-01-2024
Отвратительный фильм. Они просто испортили тех бременских музыкантов, по которым пытались снять фильм. Песня Атаманши вообще ужасно звучит, просто ужас какой-то. Столь ожидаемой песни друзей почти что не было, её запихнули в самую последнюю минуту фильма. Весь сюжет с ног на голову поставили. В общем это зря потраченные деньги.
12:33:54 11-01-2024
Тупеем. Необратимо.
19:13:47 13-01-2024
Странствующие иммигранты заработали 2 миллиарда на доверчивых, сердобольных россиянах
02:32:21 14-01-2024
Костюмы за то на 300 рублей