Новые фигуранты появились в уголовном деле о теракте в "Крокусе"
Сейчас двое пособников нападавших находятся в розыске
10 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
В деле о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" появились двое новых фигурантов, которых подозревают в вооружении боевиков. Сейчас они находятся в розыске. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2025 года сообщил, что по делу о теракте в "Крокусе" в качестве обвиняемых фигурируют 27 человек.
"Следователи ГСУ СКР предъявили Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову, которые расстреливали людей, пришедших 22 марта 2024 года на концерт группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле", а затем совершили поджог зала, обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также других преступлениях (ст. 205, 222 и 223.1 УК РФ)", – уточняет "Коммерсантъ".
По версии следствия, остальные фигуранты были пособниками исполнителей преступления. Одни обвиняемые обеспечили нападавших автоматами Калашникова, 68 заряженными патронами магазинами и боеприпасами россыпью. Предположительно, преступники вывезли их с востока Украины и получили за это более 1 млн руб. Другие обвиняемые выделили им транспорт, квартиры для проживания и профинансировали нападение.
Согласно данным "Коммерсанта", в ближайшее время почти три десятка фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" приступят к ознакомлению с его материалами. Ранее предполагаемым террористам предъявили окончательные обвинения, которые грозят большинству из них пожизненными сроками.
"При этом расследование основного дела продолжается, и перспективы его весьма туманны, так как организаторы нападения находятся за границей", – подчеркивает "Ъ".
11:52:13 10-02-2025
Расстрел! Пожизненное - слишком мягко. Иногда выходят на свободу. Почему на мои налоги их надо кормить?
12:48:52 10-02-2025
Из-за неработающих систем пожаротушения и нарушений эксплуатации здания погибло больше людей чем от рук террористов. Но к владельцу Крокуса претензий ни у кого не возникло.
И это даже не странно, а весьма ожидаемо учитывая его статус. Но и людям получается плевать, ни каких возмущений и негодований по этому поводу
13:09:23 10-02-2025
организаторы нападения находятся за границей --- может одним из пунктов договора о мире сделать требования о выдаче, Трампу пофиг, он может и выдать