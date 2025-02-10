Новые фигуранты появились в уголовном деле о теракте в "Крокусе"

Сейчас двое пособников нападавших находятся в розыске

10 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В деле о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" появились двое новых фигурантов, которых подозревают в вооружении боевиков. Сейчас они находятся в розыске. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2025 года сообщил, что по делу о теракте в "Крокусе" в качестве обвиняемых фигурируют 27 человек.

"Следователи ГСУ СКР предъявили Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову, которые расстреливали людей, пришедших 22 марта 2024 года на концерт группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле", а затем совершили поджог зала, обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также других преступлениях (ст. 205, 222 и 223.1 УК РФ)", – уточняет "Коммерсантъ".

По версии следствия, остальные фигуранты были пособниками исполнителей преступления. Одни обвиняемые обеспечили нападавших автоматами Калашникова, 68 заряженными патронами магазинами и боеприпасами россыпью. Предположительно, преступники вывезли их с востока Украины и получили за это более 1 млн руб. Другие обвиняемые выделили им транспорт, квартиры для проживания и профинансировали нападение.

Согласно данным "Коммерсанта", в ближайшее время почти три десятка фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" приступят к ознакомлению с его материалами. Ранее предполагаемым террористам предъявили окончательные обвинения, которые грозят большинству из них пожизненными сроками.