Новые кресла и паркет. Как меняется зал алтайского театра драмы

В новом сезоне смотреть спектакли будет комфортнее

31 мая 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amuc.ru / Алина Богомолова

Ремонт зала основной сцены стартовал в алтайском театре драмы имени Шукшина. Сейчас монтировщики сняли занавес, убрали кресла из зала. Там отремонтируют паркет, а также установят новые кресла. Как сообщают в театре, все работы завершат к Шукшинским дням на Алтае, которые стартуют в конце июля.

В последний раз масштабно зрительный зал театра драмы ремонтировали в 2020 году: тогда обновили сцену. На это потратили более 35 миллионов рублей.

Как меняется зал сейчас – смотрите в нашем фоторепортаже.