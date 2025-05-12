В РФ введут лимит на разовые переводы без открытия счета

12 мая 2025, 15:52, ИА Амител

Банкомат / Фото: unsplash.com/Eduardo Soares

Новые правила перевода денег без открытия банковского счета скоро начнут действовать в России. Изменения затронут суммы и порядок подтверждения личности клиента при таких операциях. Сколько максимально можно будет перевести и когда вступят в силу такие корректировки, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что изменится при переводе денежных средств?

Новая реформа касается только денежных переводов без открытия банковского счета. Для таких финансовых операций с 30 мая лимит составит 100 тысяч рублей. Это порог, при котором можно обойтись без полной проверки личности. В этом случае у вас запросят только базовую информацию: ФИО, серию и номер паспорта.

Еще одно условие для упрощенного перевода: остаток электронных денежных средств не превышает 100 000 рублей (ранее – 60 тысяч).

А если перевести нужно больше 100 тысяч?

Если сумма перевода превышает 100 тысяч, придется пройти полную процедуру идентификации. В этом случае необходимо предоставить информацию о дате рождения, гражданстве, адрес регистрации и цель перевода.

Зачем вводят эти изменения?

С одной стороны, финансовые услуги при небольших операциях станут более доступными и удобными, с другой – к крупным суммам будет более пристальное внимание, отметил "Российской газете" депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По мнению международного финансового советника, доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, благодаря такой мере регуляторы будут бороться с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны.

Она также пояснила, что по действующим правилам без идентификации можно переводить до 15 тысяч рублей. Если сумма больше, нужно проходить упрощенную идентификацию личности без открытия банковского счета. При этом верхний порог суммы переводов по такой схеме не был определен, что идет в разрез с международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает агентство "Прайм".