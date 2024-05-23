"Новые люди" бесплатно раздадут витамин Д и просят запретить животных в цирке

Инициативы и проекты партии коснутся и жителей Барнаула

23 мая 2024, 15:40, ИА Амител

"Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" подготовили в мае сразу несколько проектов, которые напрямую коснутся барнаульцев. Рассказываем о трех главных инициативах, которые разработали представители партии.

Помочь матерям

Партия запустила проект "Новое здоровое поколение", чтобы поддержать родителей новорожденных и обеспечить всем необходимым для здорового развития ребенка. В июне активисты партии начнут бесплатную раздачу витамина Д.

"У детей повальный авитаминоз. Наша цель – чтобы витамин Д получали все дети в стране. Мы решили запустить свой проект по витаминизации. Будем просвещать родителей и обеспечивать важнейшим витамином их детей. А в будущем к витамину Д планируем добавить йод и омегу-3", – пояснил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

Проект также включает поддержку матерей, причем еще во время беременности. "Новые люди" предложили министру здравоохранения проводить анализ на ферритин. Железодефицитная анемия – одно из самых частых осложнений беременности. Она встречается в 25-50% случаев. Но если ее вовремя обнаружить, можно сохранить здоровье матери и ребенка.

Для дополнительной поддержки матерей "Новые люди" подготовили законопроект, который продлевает выплату по уходу за ребенком. В случае рождения второго малыша пособие будут платить, пока ему не исполнится три года. То есть общий срок увеличится до четырех с половиной лет.

Спасти животных

Еще одна инициатива "Новых людей" касается гуманного обращения с животными. Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подготовили законопроект о запрете использования животных в цирках. Соответствующую петицию поддержали более 300 тысяч человек. Что понятно, ведь цирковые звери часто содержатся в ужасных условиях, а дрессировка включает физические наказания.

"Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

Также партия проводит всероссийский зоосубботник и оказывает помощь десяткам приютов в 46 регионах России. Такая акция будет проходить каждый месяц.

"Зоосубботник – хорошая, добрая традиция. Приютам и питомникам для животных всегда не хватает рабочих рук, корма, прямых пожертвований. Гуманное общество начинается с ответственного отношения к животным, и эти принципы мы хотим передать нашим детям", – говорит Алексей Нечаев.

"Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

Борьба с домашним насилием

Еще одно направление, которое развивают "Новые люди", касается борьбы с домашним насилием. Депутаты подготовили инициативу о запрете на приближение к жертвам.

Две трети женщин, убитых в России, стали жертвами домашнего насилия. Причем большинство пострадало от рук бывших или нынешних партнеров. На днях в Екатеринбурге простились с 30-летней Анной Кашиной, которую убили после трех лет угроз и преследования.

Чтобы исправить эту катастрофическую ситуацию, "Новые люди" подготовят большую программу по защите от домашнего насилия.