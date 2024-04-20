Называться новая партия будет "Новые люди"

20 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

"Новые люди" официально объединились с "Партией роста". Такое решение представители двух политических сил приняли на съезде 19 апреля в Москве. По итогам мероприятия лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и председатель "Партии роста" Борис Титов сделали несколько заявлений.

"Впереди у нас большая работа", – подчеркнул Алексей Нечаев.

А Борис Титов, который теперь возглавил федеральный политсовет "Новых людей", рассказал о задачах.

"Прежде всего, сегодня необходимо вывести на законодательный уровень инновационные инструменты, такие как блокчейн, искусственный интеллект. Предпринимательское сообщество уверено, что это должна быть эффективная экономическая модель, основанная на принципах конкуренции и рыночных механизмах, которая создаст благосостояние для всего общества и повысит уровень жизни в стране", – пояснил Титов.

В руководство обновленной структуры вошли и другие представители "Партии роста". Объединенная партия на выборах осенью 2024 года будет называться "Новые люди" и выставит своих кандидатов.

Также на съезде подвели итоги президентских выборов. На них кандидат от "Новых людей" Владислав Даванков получил голоса более чем трех миллионов жителей в России. В Алтайском крае его поддержали 4,58% избирателей, он занял третье место.

"Мы вместе прошли большой путь: участвовали в муниципальных выборах и региональных кампаниях. "Партия Роста" и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на президентских выборах. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому закрепляем объединение юридически", – сказал Алексей Нечаев.

После президентских выборов рейтинг "Новых людей", согласно ВЦИОМ, вырос до 8,3%. "Новые люди" опередили "Справедливую Россию" и ЛДПР и вплотную приблизились к КПРФ. Эксперты прогнозируют, что объединение позволит еще больше повысить рейтинг партии.

"Партия роста" объединяет предпринимателей, которые выступают за развитие малого и среднего бизнеса. Партия призывает внедрить новые технологии и искусственный интеллект в экономику, провести роботизацию как точку роста. Вместе с "Новыми людьми" члены "Партии роста" продолжат работу по совершенствованию налогового законодательства, внедрению новых технологий в экономику и по другим направлениям.