"Новые люди" объединились с бизнес-средой для решения острых социальных проблем

Комитет уже начал свою работу, первое организационное заседание прошло 25 мая

26 мая 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: партия "Новые люди"

В Барнауле при поддержке регионального отделения партии "Новые люди" начал работу комитет по вопросам поддержки и развития предпринимательской инициативы "Бизнес для города". Его основа – неравнодушные предприниматели, которые решили объединиться, чтобы помогать городу.

Работы, по словам организаторов, немало. Сообщество будет помогать жителям в решении острых общественных вопросов, участвовать в разработке законов для улучшения делового климата, помогать другим, только начинающим предпринимателям.

Комитет будет работать сразу по нескольким направлениям. Так, одним из партнёров объединения стал общественный проект "Городской патруль". Вместе с волонтёрами проекта предприниматели будут адресно помогать людям, работать над благоустройством города. На собрании отметили, что предприниматели готовы помогать организационно и ресурсно там, где это нужно, работать вместе с неравнодушными жителями города над улучшением его облика.

С "Новыми людьми" члены бизнес-сообщества будут работать над законодательством. Уже на первой встрече обсудили ряд инициатив. Предприниматели, в частности, рассказали о недостатках правового регулирования в области франчайзинга, аджастинга, налогового законодательства.

Не осталась без внимания и тема наставничества. На первой встрече обсудили сотрудничество с федеральной программой "Я в деле". Студенты, выпускники программы, получат возможность знакомства с предприятиями, прохождения стажировок. Предприниматели, в свою очередь, рады новым потенциальным кадрам и отмечают: сегодня нехватка профессионалов стала общей проблемой.

Одним из инициаторов создания профильного комитета стал Игорь Станцов – основатель и директор Образовательного холдинга "ИнПро". Для него это во многом личная история – идея помогать городу пришла давно. Теперь, по его словам, возможностей для этого станет ещё больше. Миссия комитета сформирована кратко, но ёмко: "Менять к лучшему то место, где живём".

Председателем комитета "Бизнес для города" стала Анна Галицкая – депутат Барнаульской городской Думы VIII созыва, директор ООО "Академия спорта". В состав комитета вошли представители бизнес-сообществ Барнаула и профильных органов власти, ответственных за развитие предпринимательства.

"Хочется не только делать добрые дела, но и иметь возможность на законодательном уровне помогать предпринимательской среде. Развитие предпринимательства – важная составляющая развития города в целом. Поэтому новый комитет собрал самых инициативных предпринимателей, которых волнует не только собственная выгода, но и жизнь в Барнауле в целом", – поделилась мнением Анна Галицкая.

Комитет – не закрытое объединение, к его работе приглашаются неравнодушные граждане и представители бизнеса. Обратиться можно по номеру 89293481758 или по электронному адресу: secretary.lipova@ya.ru.