"Новые люди" поддержат фуд-стартап барнаульских студентов

Молодые люди вышли в финал программы "Я в деле"

25 июня 2024, 13:20, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Студенты нескольких вузов Алтайского края разработали бизнес-проект по расширению меню университетских столовых. Идея заключается в установке вендинговых аппаратов с традиционной японской закуской онигири на территории вузов. Эту идею алтайские студенты презентовали в Москве в рамках программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" партии "Новые люди".

Авторы стартапа – студенты алтайского филиала РАНХиГС Алексей Барышев и Игорь Богдан, а также учащаяся Алтайского государственного медицинского университета Полина Поварова.

Всего в финал пятого сезона программы "Я в деле" вошла 71 команда со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

"С каждым сезоном проекты становятся все глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе", – сказал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

Уже через несколько месяцев стартует новый, шестой сезон. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников пройдут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи. Присоединиться к программе можно по ссылке явделе.рф.

Участники программы "Я в деле" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Образовательную программу молодежного предпринимательства "Я в деле" с января 2022 года проводит благотворительный фонд "Капитаны" при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин. За два с половиной года она охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.