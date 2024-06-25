"Новые люди" поддержат фуд-стартап барнаульских студентов
Молодые люди вышли в финал программы "Я в деле"
25 июня 2024, 13:20, ИА Амител
Студенты нескольких вузов Алтайского края разработали бизнес-проект по расширению меню университетских столовых. Идея заключается в установке вендинговых аппаратов с традиционной японской закуской онигири на территории вузов. Эту идею алтайские студенты презентовали в Москве в рамках программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле" партии "Новые люди".
Авторы стартапа – студенты алтайского филиала РАНХиГС Алексей Барышев и Игорь Богдан, а также учащаяся Алтайского государственного медицинского университета Полина Поварова.
Всего в финал пятого сезона программы "Я в деле" вошла 71 команда со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.
"С каждым сезоном проекты становятся все глубже и технологичнее. Студенты стремятся применить знания, полученные в вузе, на практике. Хотят приносить пользу окружающим, своей стране. Это пример настоящего деятельного патриотизма. Одновременно студенты учатся работать в команде. Многие потом становятся наставниками и помогают новичкам. Такой опыт пригодится в любой работе", – сказал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.
Уже через несколько месяцев стартует новый, шестой сезон. Новые команды молодых предпринимателей под руководством наставников пройдут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи. Присоединиться к программе можно по ссылке явделе.рф.
Образовательную программу молодежного предпринимательства "Я в деле" с января 2022 года проводит благотворительный фонд "Капитаны" при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежи. Программу высоко оценил премьер-министр Михаил Мишустин. За два с половиной года она охватила более 235 тысяч студентов и старшеклассников. Они подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых превратились в реальные стартапы.
13:25:57 25-06-2024
какие-то кришнаиты на фото, без обид.
а вообще, для роста мышечной массы и хорошего настроения - еште мясо и пельмени, пейте пиво.
17:18:54 25-06-2024
Мусик (13:25:57 25-06-2024) какие-то кришнаиты на фото, без обид.а вообще, для роста... у вас с головой всё в порядке?
17:55:06 25-06-2024
ворчун (17:18:54 25-06-2024) у вас с головой всё в порядке?... вполне. вот сижу окрошку ем. завидуйте на расстоянии.
17:25:59 25-06-2024
А где симпатичные девчули? Почему их не позвали на этот праздник жизни? Или они не смогли осилить ноу-хау, как скоропортящийся продукт будет в автоматах зависать, если его не разберут сразу же после загрузки?
20:09:31 25-06-2024
Хватит этого Нечаева пиарить, он ничего хорошего для страны не сделал, только и знает как пиариться
09:24:12 26-06-2024
Ходим в столовую мимо резиденции "Новые люди" на ул. Молодежной, никогда и никого там не видели. Вывеска есть, деятельности нуль