"Новые люди" помогают молодым алтайским предпринимателям разработать бизнес-проекты
Начинающие бизнесмены из региона приняли участие в масштабном форуме
14 августа 2023, 14:15, ИА Амител
Молодые предприниматели из Алтайского края стали участниками форума наставников программы по развитию молодёжного предпринимательства "Я в деле". Он прошёл в Подмосковье и собрал более тысячи участников со всей страны, в том числе из Барнаула.
Там бизнесмены со всей страны делились опытом, общались с экспертами и работали над бизнес-идеями, которые будут воплощать в своем регионе. В их числе специальное приложение, где вакансии для студентов будут рассортированы по специальностям в вузах; сеть ресторанов с национальной кухней народов России и многое другое.
Это был уже второй выездной слет наставников программы "Я в деле".
"Мы учим их здесь смотреть на вещи под нешаблонным углом. Благодаря таким наставникам уже 12 тысяч студентов стали выпускниками третьего сезона нашей программы "Я в деле". Они выбрали для себя интересный и яркий путь – стать проводниками для тех, кто хочет погрузиться в мир предпринимательства. Осенью начинается новый сезон программы "Я в деле". Ребят там ждут новые приключения, с которыми, я уверен, они справятся", – подчеркнул лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
Образовательную программу молодежного предпринимательства "Я в деле" создала партия "Новые люди" в январе 2022 года. Ее реализует благотворительный фонд "Капитаны" вместе с Государственным университетом просвещения. Программу поддержали Минпросвещения России, правительство Москвы, Минобрнауки и Росмолодежь.
Новый сезон "Я в деле" стартует в сентябре. Наставники наберут команды из студентов колледжей и вузов. За несколько месяцев они пройдут обучение, встретятся с действующими предпринимателями и воплотят свои собственные бизнес-идеи.
"Наставническая деятельность в современном прочтении выходит за рамки профессиональной и включает в себя сложную систему взаимоотношений, которые могут развиваться на протяжении всего личностного развития молодого специалиста. Именно поэтому каждый наставник уникален в своем подходе и стиле", – прокомментировала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Татевик Карабекян.
Она добавила, что сейчас Минпросвещения ведет активную работу в данном направлении по закреплению статуса наставника в стране.
14:19:00 14-08-2023
Зачем человеку умеющему сделать бизнес-план учить кого. Обычные дармоеды, ни дня сами не работавшие.