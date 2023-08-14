"Новые люди" помогают молодым алтайским предпринимателям разработать бизнес-проекты

Начинающие бизнесмены из региона приняли участие в масштабном форуме

14 августа 2023, 14:15, ИА Амител

Участники форума / Фото предоставлено партией "Новые люди"

Молодые предприниматели из Алтайского края стали участниками форума наставников программы по развитию молодёжного предпринимательства "Я в деле". Он прошёл в Подмосковье и собрал более тысячи участников со всей страны, в том числе из Барнаула.

Там бизнесмены со всей страны делились опытом, общались с экспертами и работали над бизнес-идеями, которые будут воплощать в своем регионе. В их числе специальное приложение, где вакансии для студентов будут рассортированы по специальностям в вузах; сеть ресторанов с национальной кухней народов России и многое другое.

Это был уже второй выездной слет наставников программы "Я в деле".

"Мы учим их здесь смотреть на вещи под нешаблонным углом. Благодаря таким наставникам уже 12 тысяч студентов стали выпускниками третьего сезона нашей программы "Я в деле". Они выбрали для себя интересный и яркий путь – стать проводниками для тех, кто хочет погрузиться в мир предпринимательства. Осенью начинается новый сезон программы "Я в деле". Ребят там ждут новые приключения, с которыми, я уверен, они справятся", – подчеркнул лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев / Фото предоставлено партией

Образовательную программу молодежного предпринимательства "Я в деле" создала партия "Новые люди" в январе 2022 года. Ее реализует благотворительный фонд "Капитаны" вместе с Государственным университетом просвещения. Программу поддержали Минпросвещения России, правительство Москвы, Минобрнауки и Росмолодежь.

Новый сезон "Я в деле" стартует в сентябре. Наставники наберут команды из студентов колледжей и вузов. За несколько месяцев они пройдут обучение, встретятся с действующими предпринимателями и воплотят свои собственные бизнес-идеи.

"Наставническая деятельность в современном прочтении выходит за рамки профессиональной и включает в себя сложную систему взаимоотношений, которые могут развиваться на протяжении всего личностного развития молодого специалиста. Именно поэтому каждый наставник уникален в своем подходе и стиле", – прокомментировала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Татевик Карабекян.

Она добавила, что сейчас Минпросвещения ведет активную работу в данном направлении по закреплению статуса наставника в стране.

Участники форума / Фото предоставлено партией "Новые люди"