"Новые люди" помогли алтайским стартаперам с проектом по разведению змей и пауков

Заниматься разведением редких видов планируют студенты АлтГУ

22 декабря 2023, 11:44, ИА Амител

Финал "Я в деле" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Команда студентов Алтайского государственного университета разработала проект фермы по разведению редких видов змей, пауков и ящериц. Там они собираются проводить экскурсии и выездные уроки биологии для школьников. Свой проект начинающие бизнесмены разработали в программе развития молодежного предпринимательства "Я в деле".

Презентация прошла в Москве в рамках финала четвертого сезона "Я в деле". Участие в нем приняли 72 команды со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы.

Инициативы молодых бизнесменов оценивали лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, руководитель программы "Я в деле" Виктория Смирнова, генеральный директор благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" Евгений Исак и другие федеральные эксперты.

Финал "Я в деле" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Алексей Нечаев напомнил, что партия открыла программу "Я в деле" два года назад – собственными силами. Но благодаря поддержке Минобрнауки и Минпросвещения удалось серьезно увеличить масштаб.

"Сегодня с нами уже 538 вузов. В четвертом сезоне мы обучили 42 тысячи студентов и вовлекли в предпринимательское обучение 26 тысяч школьников. Итог сезона – 4 тысячи бизнес-проектов. Много инновационных стартапов, связанных с нейросетями, беспилотниками и другими перспективными направлениями. Студенты уделяют внимание экологическим и логистическим вопросам. То есть стремятся найти решение проблем, которое принесет одновременно выгоду предпринимателям и пользу людям", – сказал Нечаев.

Мероприятие прошло на площадке Дома молодежи при поддержке трека "Росмолодежь.Бизнес" и стало частью обширной образовательной программы выставки-форума "Россия", генеральным партнером которой выступает общество "Знание".

Новый сезон проекта стартует уже в 2024 году. Команды молодых предпринимателей под руководством наставников начнут двухмесячное обучение и параллельно создадут уникальные бизнес-идеи.

Финал "Я в деле" / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Программу "Я в деле" запустила партия "Новые люди" в январе прошлого года. Проект идет при поддержке фонда "Капитаны" и Минобрнауки. За четыре сезона программа охватила 188 тысяч человек. Ее главная цель – научить школьников и студентов основам финансовой грамотности, работе в команде и созданию собственных проектов.