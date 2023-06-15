"Новые люди" помогли молодым барнаульцам создать оригинальный бизнес-проект

Студенты разработали профориентационную игру

15 июня 2023, 13:05, ИА Амител

Проект "Я в деле" / Фото предоставлено партией "Новые люди"

Барнаульские студенты Алина Козлова, Людмила Белоносова и Кирилл Смирнов разработали "Крылья профессий". Этот проект они создали в рамках программы по развитию молодежного предпринимательства "Я в деле" и презентовали в Москве.

Что это за проект?

Это настольная игра, которая помогает выпускникам школ найти свой профессиональный путь. В игре участников ждут различные задания, психологические тесты, коучинговые техники, а также знакомство с историями успешных людей Алтая.

А что за программа "Я в деле"?

Программу "Я в деле" запустила партия "Новые люди" в январе прошлого года. Его главная цель – научить школьников и студентов основам предпринимательства, финансовой грамотности и работе в команде.

Финал третьего сезона собрал 56 команд со всей России. Это авторы лучших бизнес-проектов, которые выиграли региональные этапы. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы "Больших гонок для молодых предпринимателей" – партнерского проекта трека "Росмолодежь.Бизнес" – и завершило третий сезон "Я в деле". Она возобновится уже в сентябре, когда новые команды молодых предпринимателей начнут обучение и параллельно будут разрабатывать уникальные бизнес-идеи.









Проект "Я в деле" / Фото предоставлено партией "Новые люди"

Кто оценивает работы?

Среди тех, кто оценил инициативы молодых предпринимателей, были лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, депутаты Госдумы Александр Демин и Ксения Горячева.

"Все идеи, которые мы сегодня здесь видим, интересные и перспективные. Какие-то проекты уже привлекают частных инвесторов, какие-то налаживают партнёрство с вузами. Через третий сезон проекта "Я в деле" прошло 12 тысяч студентов. Они построили три тысячи стартапов. Но дело не в цифрах. Мы видим качественный рост. Каждый третий проект связан с передовыми технологиями. Что важно – наши выпускники ставят их на пользу человеку, а не просто учатся извлекать прибыль. Это главный итог сезона", – сказал Алексей Нечаев.

Ранее участники презентовали свои бизнес-идеи Михаилу Мишустину и федеральным министрам. Председатель правительства оценил растущий масштаб и уровень проектов и рекомендовал министрам присмотреться к проектам участников программы. Он напомнил молодым предпринимателям о том, что они могут обратиться за поддержкой к государству. Особенно если речь идет о социальном и технологичном бизнесе.

"Я в деле" идет при поддержке фонда "Капитаны" и Минобрнауки. Он охватил 63 региона страны. В прошлом году к нему присоединились 85 тысяч участников, они создали 1,5 тысячи стартапов. Стать участником "Я в деле" можно зарегистрировавшись на сайте явделе.рф.