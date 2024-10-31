"Новые люди" разработали три шага для наведения порядка с мигрантами

Некоторые меры по ужесточению миграционной политики уже одобрили в Госдуме

31 октября 2024, 15:10, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото: партия "Новые люди"

Госдума одобрила пакет законопроектов, направленных на ужесточение миграционного законодательства. Инициатором выступила партия "Новые люди", которая видит в этих мерах начало масштабной работы по упорядочиванию миграционных процессов в России. Одним из ключевых изменений станет ужесточение наказания за ввоз нелегальных мигрантов. За это преступление теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, сдать экзамен на знание русского языка можно будет только в государственных организациях.

Это лишь первый шаг в направлении создания более эффективной и прозрачной системы миграционного контроля. Партия готовит еще три законопроекта, направленные на повышение безопасности российских городов.

Цифровой паспорт для иностранцев

Первая инициатива предусматривает введение цифровой системы "Мигрант ID", в которой будут хранить информацию об иностранцах, проживающих в России. В базу занесут данные о месте жительства и работы, биометрию, а также сведения о совершенных нарушениях, как на родине, так и в России.

Система позволит значительно упростить поиск мигрантов, нарушивших закон, с помощью умных камер, подключенных к городским системам видеонаблюдения.

"Мигрант ID" также поможет выявлять нелегальных мигрантов, обнаруживая лица, информация о которых отсутствует в базе данных.

Повышение стоимости патентов на работу

Вторая инициатива касается патентов на работу для мигрантов. "Новые люди" предлагают увеличить их стоимость в полтора раза. В настоящее время мигранты платят за разрешение на работу в России менее 7% от заработка, что, по мнению экспертов, не покрывает даже расходы на обеспечение безопасности.

По подсчетам специалистов, инициатива может принести регионам дополнительные 75 млрд рублей в бюджет. Эти средства, по мнению депутатов, можно направить на благоустройство и повышение уровня безопасности в городах.

"Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

Проверка знаний

Третий законопроект касается введения обязательного экзамена по русскому языку для детей мигрантов. В настоящее время они учатся в обычных классах, что, по мнению авторов инициативы, создает дополнительные трудности для учителей и снижает качество образования для всех учеников.

В перспективе образование для детей мигрантов должно стать платным. Это позволит повысить зарплаты учителям и решить проблему дефицита кадров в образовательной сфере, считает лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков добавляет, что проблему дефицита кадров необходимо решать комплексно, а не в ущерб безопасности граждан.

"России нужна программа мигрантозамещения. Задача – вдвое снизить количество трудовых мигрантов за пять лет. Нужно делать ставку на модернизацию производства, а не на дешевую рабочую силу", – говорит Владислав Даванков.

По его словам, предприятиям необходимы стимулы для автоматизации. Это будет способствовать развитию экономики и снижению зависимости от труда иностранных работников.