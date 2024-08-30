"Новые люди" призвали отменить концерты Шамана за бюджетные деньги
В партии уверены: выделяемые артисту и всем остальным миллионы нужно тратить по-другому
30 августа 2024, 18:30, ИА Амител
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал отменить концерты за бюджетные деньги. Такое заявление он сделал в ответ на новость о том, что на концерт Шамана в Оренбурге выделили 16 млн. При событиях в Курской и Белгородской областях тратить огромные деньги из бюджета на концерты просто неприемлемо, заявил он.
Владислав Даванков считает необходимым ограничить стоимость любых концертов за государственный счет по всей России, в том числе в Алтайском крае.
Партия уже неоднократно предлагала варианты экономии бюджетных средств. Ранее лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что сейчас особенно важно не брать с людей новые налоги и штрафы, а искать альтернативу.
"Сегодня каждый бюджетный рубль на счету. Но некоторые чиновники продолжают жить в старой логике: выбрасывают на ветер миллионы, а потом вводят новые штрафы и налоги для людей. Нужно думать в другую сторону: нагружать тех, кто зарабатывает в России и все выводит за границу", – сказал Алексей Нечаев.
В партии также предложили поднять стоимость патента для мигрантов до 150 тысяч рублей в год. Мигрант-таксист или курьер сейчас зарабатывает в среднем более 850 тысяч рублей в год, патент же стоит всего 7 900 рублей. А все издержки, связанные с проживанием мигрантов в районах, ложатся на местных жителей.
Средства, полученные от увеличения патентов, стоит направлять на развитие районов, где мигранты фактически проживают, уверены в партии. Это должны быть целевые деньги, которые тратятся по решению муниципальных депутатов, а не уходят в общегородской или федеральный бюджет.
Еще один способ пополнить бюджет, предложенный "Новыми людьми", – узаконить рынок "красивых" номеров. Их предлагают продавать через открытые аукционы на "Госуслугах".
"Каждый год в России выдают примерно 4 млн автомобильных номеров. "Красивые" номера достаются людям случайно. Если распределять их на открытых аукционах, коррупция станет невозможной. Деньги от продажи "красивых" номеров пойдут в бюджет, а ценник не будет зависеть от прихоти посредников. Важно, чтобы люди могли не только покупать такие номера, но и продавать – если они достались им случайно", – отметил лидер "Новых людей".
19:17:27 30-08-2024
тоесть .., пока, 16 миллионоф? ну как это
20:47:50 30-08-2024
Шо, теперь артистов на праздники приглашать не будут? Или они должны петь и плясать бесплатно? Кто их тогда кормить станет, покупать аппаратуру, костюмы? Сам Даванков пока вроде не отказался от зарплаты депутата в Госдуме.
08:10:50 31-08-2024
Гость (20:47:50 30-08-2024) Шо, теперь артистов на праздники приглашать не будут? Или он... Майбах 450, дом 500 кв. м с участком в 32 сотки в Подмосковье. Всё как и должно быть у радетеля за народ.
21:22:09 30-08-2024
Правильно! А еще петь " в живую," а не под фонограмму.
23:35:37 30-08-2024
Недавно попался видеоканал, позиционирующий себя как киргизский. Ведущий киргиз. Откуда вещает – неизвестно, но на русском языке. Рассказывает о событиях в странах Средней Азии. Просит поставить лайк и подписаться, если «вы проживаете не в России, не в Белоруссии и не на оккупированных территориях». В чате канала есть пометка, что оставлять комментарии могут только подписавшиеся.
Так вот, ведущий возмущался новыми инициативами нашей Госдумы по поводу мигрантов. Подчеркивал, что из РФ в этом году уехало на несколько тысяч больше «таджикистанок». Он говорил, что надо призадуматься, стоит ли состоять киргизам в Евразийском Экономическом Союзе, якобы вступили в него только потому, что это позволяло свободно работать и жить в России без виз. Теперь же, по его мнению, РФ пользуется правом сильного и диктует новые условия, в частности запрет на прием мигрантов на высокооплачиваемые места по отдельным специальностям. Вспомнил, как несколько лет назад в России пытались ограничить работу мигрантов в такси, не признавать их права, но тогда киргизы надавили на РФ и добились, что их водительские удостоверения будут равны российским.
Я не знаю случаев, когда бы наши российские граждане занимали какие-то высокооплачиваемые должности или получали разрешение таксовать в Киргизии. Соотношение количества работающих там россиян с числом мигрантов у нас не в нашу пользу. Киргизы явно делают скрытые запреты на выгодные работы для граждан РФ у них в республике. Может, нам тоже надо как-то негласно проводить миграционную политику в своих интересах? Быть похитрее? Но не делать патенты дороже, что вызовет недовольство, а совсем отменить их для мигрантов. На нет и суда нет!
И последнее: комменты в описываемом мной канале шли на русском якобы от лица россиян и примерно такого отрицательного содержания, как пишут здесь на сайте и других площадках противники мигрантов. Не трудно представить реакцию зрителей-азиатов. С одной стороны, ведущий канала настраивает их против России, рассказывая о том, как у нас якобы притесняют мигрантов; с другой как бы россияне (думаю, что на самом деле боты) пишут нелицеприятные комментарии о приезжих. Всё вместе на меня произвело тягостное впечатление раскачивания ситуации на противостояние с Россией, формирование образа врага.
10:08:15 31-08-2024
Гость (23:35:37 30-08-2024) Недавно попался видеоканал, позиционирующий себя как киргизс... Это хорошо что ты попал на этот канал. Киргиз постарался тебе все разжевал и в рот положил, спасибо ему. Только вот неужели и так не понятна общая тенденция ?