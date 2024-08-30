В партии уверены: выделяемые артисту и всем остальным миллионы нужно тратить по-другому

30 августа 2024, 18:30, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков призвал отменить концерты за бюджетные деньги. Такое заявление он сделал в ответ на новость о том, что на концерт Шамана в Оренбурге выделили 16 млн. При событиях в Курской и Белгородской областях тратить огромные деньги из бюджета на концерты просто неприемлемо, заявил он.

Владислав Даванков считает необходимым ограничить стоимость любых концертов за государственный счет по всей России, в том числе в Алтайском крае.

Партия уже неоднократно предлагала варианты экономии бюджетных средств. Ранее лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявил, что сейчас особенно важно не брать с людей новые налоги и штрафы, а искать альтернативу.

"Сегодня каждый бюджетный рубль на счету. Но некоторые чиновники продолжают жить в старой логике: выбрасывают на ветер миллионы, а потом вводят новые штрафы и налоги для людей. Нужно думать в другую сторону: нагружать тех, кто зарабатывает в России и все выводит за границу", – сказал Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

В партии также предложили поднять стоимость патента для мигрантов до 150 тысяч рублей в год. Мигрант-таксист или курьер сейчас зарабатывает в среднем более 850 тысяч рублей в год, патент же стоит всего 7 900 рублей. А все издержки, связанные с проживанием мигрантов в районах, ложатся на местных жителей.

Средства, полученные от увеличения патентов, стоит направлять на развитие районов, где мигранты фактически проживают, уверены в партии. Это должны быть целевые деньги, которые тратятся по решению муниципальных депутатов, а не уходят в общегородской или федеральный бюджет.

Еще один способ пополнить бюджет, предложенный "Новыми людьми", – узаконить рынок "красивых" номеров. Их предлагают продавать через открытые аукционы на "Госуслугах".

"Каждый год в России выдают примерно 4 млн автомобильных номеров. "Красивые" номера достаются людям случайно. Если распределять их на открытых аукционах, коррупция станет невозможной. Деньги от продажи "красивых" номеров пойдут в бюджет, а ценник не будет зависеть от прихоти посредников. Важно, чтобы люди могли не только покупать такие номера, но и продавать – если они достались им случайно", – отметил лидер "Новых людей".