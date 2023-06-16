Новые модели Lada получат русское название

Их производство начнут в конце следующего года

16 июня 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Новое семейство машин, которое производит концерн "АвтоВАЗ", будет носить русскоязычное название. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов на ПМЭФ-2023.

По его словам, компания решила использовать русскоязычные слова для названия автомобилей.

Соколов добавил, что машины, которые сменят линейку автомобилей Granta, начнут выпускать в конце следующего года.

Отметим, что производственные линейки АвтоВАЗа есть в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.