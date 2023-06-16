Новые модели Lada получат русское название
Их производство начнут в конце следующего года
16 июня 2023, 06:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Новое семейство машин, которое производит концерн "АвтоВАЗ", будет носить русскоязычное название. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов на ПМЭФ-2023.
По его словам, компания решила использовать русскоязычные слова для названия автомобилей.
Соколов добавил, что машины, которые сменят линейку автомобилей Granta, начнут выпускать в конце следующего года.
Отметим, что производственные линейки АвтоВАЗа есть в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.
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