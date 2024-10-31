Новые мячи, новые победы. Как в Алтайском крае развивают школьные спортклубы?

Более 233 млн рублей направили на ремонт спортзалов и оснащение школ новым спортоборудованием

31 октября 2024, 12:00, ИА Амител

Волейбол / Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

С 2019 года в Алтайском крае реализуют федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". За это время оснастили новым оборудованием и отремонтировали 63 школьных спортклуба (ШСК) и 47 залов, чтобы создать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом. За шесть лет на эти цели выделили более 233 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

В Алтайскую школу № 1 закупили лыжи, мячи, секундомеры, баскетбольные щиты, сетки и кольца, теннисный стол, перчатки вратаря и многое другое. С помощью обновленного оборудования и инвентаря ученики развиваются в таких видах спорта, как: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, легкая атлетика и лыжный спорт.

"Спортивный инвентарь, закупленный по федеральной программе на сумму 500 тысяч рублей, широко используют на занятиях физкультуры, во внеурочной деятельности нашего ШСК "Наше время", а также на соревнованиях школьного и районного уровня. В спортивном клубе занимается более 80 человек, регулярные тренировки и использование нового спортивного инвентаря способствовали победам обучающихся во многих соревнованиях. Совсем недавно мы победили в районной спартакиаде школьников. Это хорошие результаты", – отмечает заместитель директора по воспитательной работе Алтайской школы № 1 Алтайского района Ирина Ревякина.

Футбол / Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

С прошлого года во всех школах региона функционируют разнонаправленные спортивные клубы: 32 школы реализуют проект "Самбо в школы Алтайского края", 48 – "Бадминтон – в школу", 322 – "Шахматы в школу", 72 – "Футбол в школе", 598 – "Баскетбол в школу", 14 школ принимают участие в проекте по тэг-регби. Направление спортклуба школы выбирают самостоятельно. Это дает возможность школьникам заниматься спортивной деятельностью во внеучебное время.

Так, например, в новоалтайской гимназии №166 у ШСК сразу появилось несколько направлений: футбол, волейбол, самбо, бадминтон, тэг-регби.

"С 2020 года наша гимназия принимает участие в федеральном образовательном проекте "Самбо в школу". Это позволило оборудовать малый спортивный зал и включить элементы самбо в урочную программу. В 2023 году гимназия включилась в проект "Бадминтон в школу", а с этого года участвуем в проекте "Тэг-регби в школу", – рассказывает директор гимназии № 166 Наталья Кукарева.По ее словам, развитие школьного спортивного клуба дает свои результаты. Ребята участвовали в соревнованиях "Вызов Первых" и заняли по тэг-регби призовые места. Пятиклассники стали победителями муниципальных соревнований. На сегодняшний день охват ШСК различной физкультурной и спортивной деятельностью составляет почти 41% от общего количества обучающихся.

Задача федерального проекта "Успех каждого ребенка" – создать систему поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. В рамках проекта ведут работу по обеспечению равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.