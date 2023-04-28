Новые правила поверки счётчиков газа: какие они и как будут работать?
Правила поверки газовых счётчиков ужесточат в РФ
28 апреля 2023, 14:40, Анастасия Бичакова
С 1 мая 2023 года в России вступят в силу новые правила поверки счётчиков газа.
Как теперь будут проводить поверку счётчиков – читайте на amic.ru.
Что такое поверка счётчиков и для чего она нужна?
Поверку газовых счётчиков важно проводить как для контроля за его показаниями, так и для безопасности потребителя.
"В случае неисправности работы устройства может произойти утечка газа, способная привести к трагедии", – объяснила "Комсомольской правде" доцент Департамента правового урегулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.
Как изменятся правила поверки газовых счётчиков с 1 мая 2023?
Правила поверки газовых счётчиков ужесточат с 1 мая. Но сразу отметим: они не распространяются на счётчики с встроенным программным обеспечением.
Поверка будет включать в себя внешний осмотр прибора на наличие механических повреждений, опробование (определение технического состояния, – прим. ред.), определение перепада давления на счётчике, а также погрешности в учёте.
С этого момента, согласно ГОСТу Р 8.1017-2023, мастер будет обязан проверять счётчик на использование магнитных устройств, с помощью которых недобросовестные собственники могут намеренно уменьшать показания.
Если такой факт установят, то в отношении собственника составят акт. В дальнейшем его будет рассматривать газовая компания.
А какое наказание?
Как мне узнать, что пора проводить поверку счётчиков?
Нужно ли демонтировать счётчик, чтобы провести поверку?
Ну а кто проводит поверку газовых счётчиков?
Только представители специальных аккредитованных организаций – как правило, тех, которые снабжают ваш дом газом, но иногда они могут быть и коммерческими.
У каких организаций есть аккредитация на поверку газовых счётчиков, можно посмотреть по ссылке.
17:09:16 28-04-2023
Ниче себе ценничек на проверку, дороже чём на воду, платим за воздух, коммуналка растет и растет, кто-то очень хочет на этом заработать, неисправный счётчик сам заявит о себе и без проверяющих, на воду приходят проверять 600 руб., посмотрят, что работает исправно и все, а денежки за воздух забрали, а вообще утечку газа проверяют раз в год технический осмотр называется и тоже деньги, но там хоть профилактику плит проводят и на утечку проверяют. Зарплаты падают, а расходы растут, мы уже на пороге 90х.
21:22:19 28-04-2023
вот именно по этому я поставила заглушку на этот чертов газ и пользуюсь индукционкой.