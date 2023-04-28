Правила поверки газовых счётчиков ужесточат с 1 мая. Но сразу отметим: они не распространяются на счётчики с встроенным программным обеспечением.

Поверка будет включать в себя внешний осмотр прибора на наличие механических повреждений, опробование (определение технического состояния, – прим. ред.), определение перепада давления на счётчике, а также погрешности в учёте.

С этого момента, согласно ГОСТу Р 8.1017-2023, мастер будет обязан проверять счётчик на использование магнитных устройств, с помощью которых недобросовестные собственники могут намеренно уменьшать показания.

Если такой факт установят, то в отношении собственника составят акт. В дальнейшем его будет рассматривать газовая компания.