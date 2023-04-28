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Новые правила поверки счётчиков газа: какие они и как будут работать?

Правила поверки газовых счётчиков ужесточат в РФ

28 апреля 2023, 14:40, Анастасия Бичакова

Замена счетчика / фото: mos.ru
Замена счетчика / фото: mos.ru

С 1 мая 2023 года в России вступят в силу новые правила поверки счётчиков газа. 

Как теперь будут проводить поверку счётчиков – читайте на amic.ru.

1

Что такое поверка счётчиков и для чего она нужна?

Поверка – это проверка того, насколько точно работает счётчик. И даже слова похожи.
Упускать поверку счётчиков газа не стоит. Она не только позволяет узнать, насколько точны показания приборов, но и напрямую связана с безопасностью жильцов – с её помощью можно выявить неисправности газового оборудования.

Поверку газовых счётчиков важно проводить как для контроля за его показаниями, так и для безопасности потребителя.

"В случае неисправности работы устройства может произойти утечка газа, способная привести к трагедии", – объяснила "Комсомольской правде" доцент Департамента правового урегулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

2

Как изменятся правила поверки газовых счётчиков с 1 мая 2023?

Правила поверки газовых счётчиков ужесточат с 1 мая. Но сразу отметим: они не распространяются на счётчики с встроенным программным обеспечением.

Поверка будет включать в себя внешний осмотр прибора на наличие механических повреждений, опробование (определение технического состояния, – прим. ред.), определение перепада давления на счётчике, а также погрешности в учёте.

С этого момента, согласно ГОСТу Р 8.1017-2023, мастер будет обязан проверять счётчик на использование магнитных устройств, с помощью которых недобросовестные собственники могут намеренно уменьшать показания. 

Если такой факт установят, то в отношении собственника составят акт. В дальнейшем его будет рассматривать газовая компания.

3

А какое наказание?

Будет штраф. Но его размер пока не называют.
4

Как мне узнать, что пора проводить поверку счётчиков?

Дату следующей поверки вам скажет специалист, который её проводит.
5

Нужно ли демонтировать счётчик, чтобы провести поверку?

Нет. По новым правилам счётчик демонтировать не нужно. Мастер осмотрит его уже встроенным.
6

Ну а кто проводит поверку газовых счётчиков?

Только представители специальных аккредитованных организаций – как правило, тех, которые снабжают ваш дом газом, но иногда они могут быть и коммерческими.

У каких организаций есть аккредитация на поверку газовых счётчиков, можно посмотреть по ссылке.

7

Поверка счётчиков – это бесплатно?

Нет, не бесплатно. По информации на 28 апреля, она стоит 1,5-5 тыс. рублей в зависимости от региона и компании. Об этом пишут на сайте "Газпрома".
8

Что будет, если мастер скажет, что газовый счётчик неисправен?

Если счётчик оказался неисправен, то плату за газ должны пересчитать по нормативу с момента последней поверки.
При этом учитывают число зарегистрированных на жилплощади людей. Тогда сумма, которую приходится платить за услуги, как правило, становится меньше. Но только если владелец не "колдовал" над прибором.
9

А если счётчик не поверен вовремя?

Тогда нужно незамедлительно обратиться в компанию, которая поставляет газ в ваш дом.
ЖКХ

Комментарии 2

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Гость

17:09:16 28-04-2023

Ниче себе ценничек на проверку, дороже чём на воду, платим за воздух, коммуналка растет и растет, кто-то очень хочет на этом заработать, неисправный счётчик сам заявит о себе и без проверяющих, на воду приходят проверять 600 руб., посмотрят, что работает исправно и все, а денежки за воздух забрали, а вообще утечку газа проверяют раз в год технический осмотр называется и тоже деньги, но там хоть профилактику плит проводят и на утечку проверяют. Зарплаты падают, а расходы растут, мы уже на пороге 90х.

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Элен без ребят

21:22:19 28-04-2023

вот именно по этому я поставила заглушку на этот чертов газ и пользуюсь индукционкой.

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