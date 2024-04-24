Новые седельные тягачи JAC К7 появились в наличии в Big Machine в Барнауле

Компания приглашает познакомиться с высокотехнологичной и прогрессивной коммерческой техникой

24 апреля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8K8Pi9

Техника JAC / Фото: компания Big Machine

Официальный дилер коммерческой техники JAC – компания Big Machine* приглашает познакомиться со стильными, надежными и уже зарекомендовавшими себя в России тягачами JAC.

10 лет в России

В этом году компании JAC Motors* в России исполняется 10 лет. За это время ее коммерческая техника успешно зарекомендовала себя в ведущих российских логистических и производственных компаниях. Она занимает заслуженное место в списке предпочтений многих, когда речь идет о надежности, мощности и эффективности в сфере транспортных перевозок.

Технические возможности

Преимущества техники JAC:

высокая энергооснащенность и производительность, что позволяет выполнять задачи с минимальными затратами энергии;

длительный срок заводской гарантии, обеспечивающий уверенность в качестве продукции и долгосрочную поддержку пользователей;

стремительное совершенствование техники на основе отзывов и требований потребителей, что позволяет быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка;

поддержка со стороны дилерских и партнерских сервисных центров, обеспеченных запасными частями и квалифицированными специалистами для технического обслуживания и ремонта.

Первый тягач JAC К7 в Алтайском крае

Еще в сентябре 2023 года Big Machine впервые презентовала новый седельный тягач JAC К7 в Барнауле на конференции, проводимой компанией совместно с дистрибьютором. Тогда с автомобилем смогли познакомиться около 90 предпринимателей Алтайского края. Новый тягач вызвал большой интерес своим техническим оснащением и качеством компонентов. Но приобрести его удалось далеко не всем, так как это была первая ограниченная поставка техники.

Сейчас же в наличии у официального дилера Big Machine в Барнауле 25 тягачей, ожидают еще поставку, поэтому покупательный спрос компания сможет удовлетворить в любом объеме.

Первыми же очередной поставкой автомобилей заинтересовались предприниматели, купившие тягач еще в прошлом году и успевшие оценить его по достоинству. Сейчас они приобретают еще по одному, а то и по несколько тягачей. Выдачи новых K7 происходят по несколько раз в неделю.

Техника JAC / Фото: компания Big Machine

Ассортимент

Big Machine предлагает широкий ассортимент среднетоннажных коммерческих грузовиков с любыми надстройками ведущих заводов-изготовителей, а также самосвалы и тягачи. Здесь каждый клиент найдет подходящий вариант для своего бизнеса, будь то перевозка грузов, строительные работы или коммерческие перевозки. Вся техника уже находится в наличии, поэтому вы сможете получить необходимую модель быстро и без задержек.

Надежность

Приобретая машины JAC у Big Machine, вы можете быть уверены в качестве продукции и профессиональном сервисе. Команда специалистов всегда готова помочь подобрать оптимальное решение для бизнеса, обеспечивая полную поддержку на всех этапах сотрудничества.

Big Machine осуществляет:

продажу коммерческого транспорта;

сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание техники любой сложности;

продажу и установку оригинальных запчастей;

помощь в получении финансирования, страхования, услуг лизинговых компаний.

Техника JAC / Фото: компания Big Machine

Уже в конце апреля Big Machine планирует открытие одного из самых крупных в Сибири дилерских центров с сервисной зоной, включающей 18 грузовых постов, автомойку и посты шиномонтажа, а также специально отведенное место для экспозиции автомобилей JAC.

Big Machine

Адреса в Барнауле:

проезд Северный Власихинский, 67

Павловский тракт, 200г

Тел.: +7(3852)555-459

Новоалтайск: ул. Дорожная, 60в ("Маяк")

Тел.:+7(3852)223-309

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Сайт *Big Machine ("Биг Машин"); JAC Motors ("Джак Моторс"").

ООО "БигМашин"

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