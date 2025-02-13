Эксперты назвали самые опасные уловки мошенников в январе
Некоторые схемы обмана в интернете стали использовать все чаще и чаще
13 февраля 2025, 18:00, ИА Амител
С начала года количество интернет-мошенничеств выросло на 50% по сравнению с декабрем, согласно данным ВТБ. Злоумышленники активизировались, используя фальшивые онлайн-магазины, поддельные сервисы доставки и мошеннические схемы трудоустройства, маскируя вредоносное ПО под легальные приложения для кражи данных.
Фишинг
Одной из главных угроз стало увеличение фишинговых атак. Мошенники создают липовые интернет-магазины с заманчивыми скидками, подтверждают заказы фальшивыми документами и после оплаты исчезают.
Оплата доставки – еще один популярный трюк: жертву направляют на поддельную страницу "официального сервиса", где ввод данных карты приводит к списанию средств.
Также набирает обороты мошенничество с автоматическими подписками: жертву заманивают бесплатным пробным доступом к курсам или развлечениям, а после ввода платежных данных запускают регулярные списания.
Схемы псевдозаработка
Количество ложных предложений о заработке в интернете выросло на 50%. Самый частый сценарий – фальшивые инвестиции: жертве обещают высокие доходы от "перспективных активов", но после перевода денег доступ к системе блокируют.
Новая тенденция – обман с продвижением товаров: обещают оплату за лайки или отзывы, но после нескольких заданий требуют предоплату за "доступ к платформе", а после поступления денег исчезают.
Опасна и схема с трудоустройством: жертве предлагают вакансию с обязательной установкой приложения, которое оказывается вредоносным ПО, дающим мошенникам доступ к устройству и банковским данным.
Как защититься от мошенников:
- проверяйте сайты и URL*-адреса перед вводом платежных данных;
- остерегайтесь ссылок для оплаты из мессенджеров и соцсетей;
- будьте внимательны к вакансиям, требующим предоплату или установку программ;
- используйте антивирусное ПО и загружайте приложения только из проверенных источников;
- проверяйте подозрительные ссылки с помощью сервисов безопасности, например, через ВТБ Онлайн;
- подключите определитель номера, чтобы выявлять мошеннические звонки (в ВТБ это можно сделать онлайн).
*URL ("ЮАрЭл")
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