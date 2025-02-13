Эксперты назвали самые опасные уловки мошенников в январе

Некоторые схемы обмана в интернете стали использовать все чаще и чаще

13 февраля 2025, 18:00, ИА Амител

Интернет-мошенник / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

С начала года количество интернет-мошенничеств выросло на 50% по сравнению с декабрем, согласно данным ВТБ. Злоумышленники активизировались, используя фальшивые онлайн-магазины, поддельные сервисы доставки и мошеннические схемы трудоустройства, маскируя вредоносное ПО под легальные приложения для кражи данных.

Фишинг

Одной из главных угроз стало увеличение фишинговых атак. Мошенники создают липовые интернет-магазины с заманчивыми скидками, подтверждают заказы фальшивыми документами и после оплаты исчезают.

Оплата доставки – еще один популярный трюк: жертву направляют на поддельную страницу "официального сервиса", где ввод данных карты приводит к списанию средств.

Также набирает обороты мошенничество с автоматическими подписками: жертву заманивают бесплатным пробным доступом к курсам или развлечениям, а после ввода платежных данных запускают регулярные списания.

Схемы псевдозаработка

Количество ложных предложений о заработке в интернете выросло на 50%. Самый частый сценарий – фальшивые инвестиции: жертве обещают высокие доходы от "перспективных активов", но после перевода денег доступ к системе блокируют.

Новая тенденция – обман с продвижением товаров: обещают оплату за лайки или отзывы, но после нескольких заданий требуют предоплату за "доступ к платформе", а после поступления денег исчезают.

Опасна и схема с трудоустройством: жертве предлагают вакансию с обязательной установкой приложения, которое оказывается вредоносным ПО, дающим мошенникам доступ к устройству и банковским данным.

Как защититься от мошенников:

проверяйте сайты и URL*-адреса перед вводом платежных данных;

остерегайтесь ссылок для оплаты из мессенджеров и соцсетей;

будьте внимательны к вакансиям, требующим предоплату или установку программ;

используйте антивирусное ПО и загружайте приложения только из проверенных источников;

проверяйте подозрительные ссылки с помощью сервисов безопасности, например, через ВТБ Онлайн;

подключите определитель номера, чтобы выявлять мошеннические звонки (в ВТБ это можно сделать онлайн).

*URL ("ЮАрЭл")