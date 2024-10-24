Новые возможности. Дилерский центр "Москвич" в Барнауле отметил первый день рождения

Здесь можно купить современный "Москвич" со скидкой 20% по госпрограмме

24 октября 2024, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K2jMQ

Семья. Автомобиль "Москвич" / Фото: "Агас Москвич"

16 октября "Агас Москвич" – единственный официальный дилер автомобилей "Москвич" в Барнауле и в Алтайском крае – отметил свой первый день рождения. Этот год стал знаковым для новой марки, которая успела завоевать доверие покупателей и занять свое место на автомобильном рынке. За это время сотни владельцев стали счастливыми обладателями новых автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 6".

С каждым месяцем интерес к автомобилям марки "Москвич" только растет. Теперь при покупке качественного и современного авто можно воспользоваться выгодными предложениями. Приобретайте авто с помощью льготного кредитования – скидка по госпрограмме будет 20%. Это делает покупку еще более доступной и привлекательной для широкого круга автолюбителей.

В салоне можно найти большой выбор комплектаций и модификаций модельного ряда "Москвич".

Семья. Автомобиль "Москвич" / Фото: "Агас Москвич"

Узнать более подробную информацию об условиях льготного кредита и автомобилях можно по телефону 8 (3852) 222-463 или в ДЦ "Агас" (Барнаул, ул. Белинского, 20г).

"Агас Москвич" поздравляет водителей, автомехаников, инженеров, работников автосервисов и всех, кто так или иначе связан с автоиндустрией, с Днем автомобилиста. Желает безопасных дорог, надежных автомобилей, ярких впечатлений от поездок и ждет на тест-драйв.Напомним, дилерский центр "Москвич" участвует в проекте "Народный знак качества". Он вошел в шорт-листы в номинациях "Автосалон года" и "Официальный автодилер года". И теперь будет бороться за первое место. Если вы остались довольны автосалоном и готовы его поддержать – жмите сюда (проголосовать можно один раз в каждой номинации).

Банки-партнеры – ООО "Драйв Клик Банк", ПАО "Совкомбанк", Банк ВТБ (ПАО), АО "Альфа-Банк". Подробности уточняйте по телефону 8 (3852) 222-463.

"Агас Москвич"

Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г

Телефон: 8 (3852) 222-463

График работы: пн-пт – с 09:00 до18:00, сб – с 10:00 до16:00, вс – выходной

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