Новым главным режиссером драмтеатра имени Шукшина может стать Артем Терехин
Георгий Цнобиладзе, предположительно, не будет продлевать контракт
01 июля 2024, 15:18, ИА Амител
Новым главным режиссером Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина вместо Георгия Цнобиладзе может стать Артем Терехин. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на арт-критика Вадима Климова.
"По непроверенной информации в Алтайском краевом театре драмы им. В.М Шукшина произошла замена главного режиссера, пост покинул Георгий Цнобиладзе", – написал Климов в соцсетях.
В прошлом году, 27 июля, в Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина был назначен главный режиссер Георгий Цнобиладзе. Он родился в 1980 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.
В 2020 году принял участие в творческой лаборатории Театра Наций на базе Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина и представил эскиз спектакля по пьесе Ксении Драгунской "Дождись дождя". В текущем сезоне поставил в театре "Короля Лира" Уильяма Шекспира. Сейчас он работает над спектаклем "Дитенок мой" по пьесе Дмитрия Богословского о матери Василия Шукшина.
Ранее сообщалось, что Цнобиладзе не будет продлевать контракт с театром.
17:02:32 01-07-2024
А шуму было, надежд и амбиций... не видать нам хороших спектаклей. Может что-то с руководством театра не так?