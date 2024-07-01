Новым главным режиссером драмтеатра имени Шукшина может стать Артем Терехин

Георгий Цнобиладзе, предположительно, не будет продлевать контракт

01 июля 2024, 15:18, ИА Амител

Георгий Цнобиладзе / Фото: t.me/altdrama

Новым главным режиссером Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина вместо Георгия Цнобиладзе может стать Артем Терехин. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на арт-критика Вадима Климова.

"По непроверенной информации в Алтайском краевом театре драмы им. В.М Шукшина произошла замена главного режиссера, пост покинул Георгий Цнобиладзе", – написал Климов в соцсетях.

В прошлом году, 27 июля, в Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина был назначен главный режиссер Георгий Цнобиладзе. Он родился в 1980 году в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства.

В 2020 году принял участие в творческой лаборатории Театра Наций на базе Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина и представил эскиз спектакля по пьесе Ксении Драгунской "Дождись дождя". В текущем сезоне поставил в театре "Короля Лира" Уильяма Шекспира. Сейчас он работает над спектаклем "Дитенок мой" по пьесе Дмитрия Богословского о матери Василия Шукшина.



Ранее сообщалось, что Цнобиладзе не будет продлевать контракт с театром.