Новым главой бийского водоканала стал Анатолий Чуй

Ранее этот пост занимал Евгений Савенко, который вернулся к должности главного инженера

29 июня 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Анатолий Чуй стал генеральным директором бийского водоканала. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Отметим, что Евгений Савенко, который ранее исполнял должность руководителя предприятия, вернулся на должность главного инженера.

По данным СМИ, Анатолий Чуй окончил Томский государственный университет по специальности "юриспруденция" и экономический факультет Алтайского государственного университета по специальности "антикризисное управление".