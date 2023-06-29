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Новым главой бийского водоканала стал Анатолий Чуй

Ранее этот пост занимал Евгений Савенко, который вернулся к должности главного инженера

29 июня 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Депутат Анатолий Чуй стал генеральным директором бийского водоканала. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Отметим, что Евгений Савенко, который ранее исполнял должность руководителя предприятия, вернулся на должность главного инженера.

По данным СМИ, Анатолий Чуй окончил Томский государственный университет по специальности "юриспруденция" и экономический факультет Алтайского государственного университета по специальности "антикризисное управление".

Бийск отставки и назначения

Комментарии 3

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Гость

15:19:49 29-06-2023

вернулся на должность главного инженера ------ Не справился?

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Гость

19:56:46 29-06-2023

Гость (15:19:49 29-06-2023) вернулся на должность главного инженера ------ Не справился?... Он и был главным инженером, а временно исполняющим обязанности директора.

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Гость

08:58:29 30-06-2023

А у нас старший по подъезду сменился и че?

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