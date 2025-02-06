Владимир Путин назначил нового главу "Роскосмоса"
Вместо Юрия Борисова корпорацию возглавит Дмитрий Баканов, бывший замминистра транспорта
06 февраля 2025, 14:10, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh
Президент РФ Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса", подписав соответствующие указы. Об этом сообщает РИА Новости.
От должности освобожден Юрий Борисов, возглавлявший корпорацию с 2022 года.
"Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", – говорится в документе.
Новым генеральным директором стал Дмитрий Баканов. Ранее он занимал пост заместителя министра транспорта.
Указы вступают в силу с момента их подписания.
14:20:56 06-02-2025
56г.р.
был замом у шойгу.
курировал армату.
вообще не знаю таких, кто сменил директоров больше чем Роскосмос.
14:35:51 06-02-2025
Musik (14:20:56 06-02-2025) 56г.р.был замом у шойгу.курировал армату.вообще ... Наверно ёмкая корпорация? Один космодром "Восточный" сколько стоит!!!
15:35:51 06-02-2025
Гость (14:35:51 06-02-2025) Наверно ёмкая корпорация? Один космодром "Восточный" сколько... на самом деле - на голодном пайке, полудохлый.
но если как надо - рядышком где-то должен быть типа ЛПБерия. приглядывал и прореживал
а так - хоть СПКоролева ставьте.
14:50:06 06-02-2025
Какая то обойма у "главного" неумелая.
15:05:53 06-02-2025
Гость (14:50:06 06-02-2025) Какая то обойма у "главного" неумелая.... Скажи мне кто твой друг...
15:07:46 06-02-2025
"Ранее он занимал пост заместителя министра транспорта" ну а что, ракета тоже транспорт
15:35:18 06-02-2025
че та там не в поряде...
17:47:33 06-02-2025
Дмитрий Баканов родился 7 октября 1985 года в Ленинске Казахской ССР
В 2007 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономист». Впоследствии получил степень кандидата экономических наук.
Карьера
Свою карьеру Баканов начинал в банковской сфере. В 2006-2008 годах работал на различных должностях в «ЕвроАксис Банке», «Банке ВЕФК», «Ренессанс Капитале».
Затем устроился в IT-компанию «Ситроникс», где вырос от специалиста департамента внутреннего контроля и аудита до начальника отдела закупок.
18:50:08 06-02-2025
Помнятся слова пана Директора из "Кабачка 13 стульев:" Как бы мы не были завалены работой, мы её обязательно развалим!" А есть ли сейчас люди уровня Королева, Янгеля, Пилюгина, Тихонравова, Глушко, Бармина,Челомея и др. великих создателей советской ракетной техники.Хотя и понятно, что нынешние засекречены так же, как когда-то советские ракетосоздатели!
19:04:15 06-02-2025
вы хоть раз руководили коллективом в 300 человек-то, комментаторы необразованные. а туда же, рассуждать . развелось вас навальнят сильно много
21:46:18 06-02-2025
Гость (19:04:15 06-02-2025) вы хоть раз руководили коллективом в 300 человек-то, коммент... РуковОдить ума много не надо. А вот руководить отраслями промышленности должны специалисты, знающие отрасль изнутри. А для этого необходимо в отрасли поработать, знать людей и проблемы.
19:42:11 06-02-2025
"А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь!"
20:03:44 06-02-2025
Главное чтобы ракета стояла и деньги были
10:18:43 07-02-2025
Пусть следующим будет Хинштейн. Типа если разваливать, то почему бы не делать это с размахом. Он будет вместо отчётов стихи президенту читать: "Ах, этот день двенадцатый апреля.. "