Владимир Путин назначил нового главу "Роскосмоса"

Вместо Юрия Борисова корпорацию возглавит Дмитрий Баканов, бывший замминистра транспорта

06 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Президент РФ Владимир Путин сменил руководство "Роскосмоса", подписав соответствующие указы. Об этом сообщает РИА Новости.

От должности освобожден Юрий Борисов, возглавлявший корпорацию с 2022 года.

"Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", – говорится в документе.

Новым генеральным директором стал Дмитрий Баканов. Ранее он занимал пост заместителя министра транспорта.

Указы вступают в силу с момента их подписания.