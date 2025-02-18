Новый бренд моторных масел Maxima от турецкого гиганта появился в Барнауле

Масла с европейской базой и мировыми присадками подходят для всех типов автомобилей и доступны по приятным ценам

18 февраля 2025, 12:15, ИА Амител erid: 2W5zFFutscL

Моторное масло Maxima / Фото предоставлено компанией

Осенью в автомагазинах Барнаула начал появляться новый бренд моторных масел – Maxima* от турецкого нефтегазового гиганта Petrol Ofisi*. Его дистрибуцией занимается компания "Сакура Ойл", охватывающая большую часть Сибирского федерального округа. Главное преимущество масел – европейская база и использование присадок мировых производителей Basf, Lubrizol, Infineum*. А это 100%-я гарантия допусков всех мировых концернов: американских, европейских, азиатских, что пока недоступно для российских производителей. Рассказываем о преимуществах нового масла и каким автомобилям оно подходит.

Турецкое производство под контролем Европы

Многие, кто бывал в Турции, наверняка замечали автозаправки Petrol Ofisi с логотипом в виде волчицы. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в мире – десятый по величине завод. И самая крупная АЗС в Турции (после покупки сети заправок British Petroleum* количество станций увеличилось до 3000).

История компании началась с небольшого завода, который со временем стал частью мирового нефтегазового трейдера Vitol*. В ближайшие годы предприятие планирует увеличить производство до 250 тысяч тонн смазочных материалов в год. Динамичное развитие требует расширения рынка сбыта. Помимо Сибири, в 2024 году продукцию Petrol Ofisi стали поставлять в Германию и Швецию.

Хотя завод находится в Турции, за разработку формулы и контроль качества отвечает лаборатория в Нидерландах. Здесь масло проходит строгое тестирование – до 250 тысяч проверок в год, что подтверждает высокие стандарты.

Склад, завод и заправочная станция масел Maxima / Фото предоставлены компанией

Подходят для любого автомобиля

Масла Petrol Ofisi – это современные и надежные продукты для двигателей разных типов. Они соответствуют европейским стандартам качества и одобрены ведущими производителями автомобилей, поэтому их легко подобрать для любой машины.

Линейка Maxima подходит многим автомобилям. Нужно масло для Mercedes, Peugeot, Opel*? Оно есть. Ищете вариант для японского или корейского двигателя с допусками A5/B5? Найдете и такой. В продаже есть варианты и для новых китайских авто.

Помимо масел для легковых автомобилей, компания выпускает продукцию под брендом Maximus* для грузовиков, судов, спецтехники и промышленного оборудования.

Спецификации и одобрения масел Maxima / Фото предоставлены компанией

Премиум-качество по разумной цене

Стоимость масел Maxima находится на верхних границах среднего ценового сегмента – они дороже российских и малоизвестных брендов, но при этом значительно доступнее европейских, сохраняя при этом высокое качество.

За несколько месяцев продукция Maxima заняла свое место на полках крупнейших автомагазинов города и региона. Узнать, где купить масло Petrol Ofisi, можно на официальном сайте представителя бренда в Сибири – компании "Сакура Ойл".

Дистрибьютор смазочных материалов "Сакура Ойл"

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 183

Тел.: +7 (3852) 505-255

С айт

"ВКонтакте"*Maxima​ ("Максима"); Petrol Ofisi ("Петрол Офизи"); Basf ("Басф"); Lubrizol ("Лубризол"); Infineum ("Инфинеум"); British Petroleum ("Бритиш Петролеум"); Vitol ("Витол"); Mercedes ("Мерседес"); Peugeot ("Пежо"); Opel ("Опель"); Maximus​ ("Максимус")

ООО "Сакура Ойл"

Реклама