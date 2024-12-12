Новый деликатес. Создательница раковарни "Где раки" открыла улиточную экоферму

Улитки – не только вкусный, но и полезный диетический продукт

12 декабря 2024, 15:10, ИА Амител erid: LjN8Kc1dW

Приготовленные улитки. Деликатес / Фото: Максим Кравченко для раковарни "Где раки"

Известная барнаульская предпринимательница Евгения Рубцова вновь удивляет своим инновационным подходом к бизнесу. После успешного запуска "Раковой фермы" с австралийскими красноклешневыми раками и популярной раковарни "Где Раки", Евгения открывает экоферму, на этот раз посвященную выращиванию улиток.

Новый тренд в гастрономии

Расположен новый проект – улиточная экоферма – в экологически чистом районе пригорода Барнаула. Здесь по полному производственному циклу выращивают улиток вида Helix Aspersa Maxima (Хеликс Асперса Максима) и Helix Aspersa Muller (Хеликс Асперса Мюллер).

"Привезли мы улиток в октябре 2023 года, а осенью в 2024 года уже произвели первую партию для реализации в пищу", – с гордостью заявляет Евгения Рубцова. На ферме используют современные экологически чистые технологии, позволяющие достичь максимального результата с минимальными затратами.

"Качество продукции – наш приоритет", – подчеркивает предпринимательница.

Улитки проходят строгий контроль в службе ветеринарии города и соответствуют жестким требованиям технического регламента о безопасности пищевой продукции.

Деликатес / Фото: Максим Кравченко для раковарни "Где раки"

Кладезь полезных веществ

Улитки Helix Aspersa Maxima и Helix Aspersa Muller давно завоевали популярность в европейской кухне. Их любят не только за необычный вкус, но и за высокую питательную ценность.

Улитки – это настоящий кладезь полезных микроэлементов и витаминов. В них содержится на треть больше белка, чем в курином яйце, и в десять раз больше ненасыщенных жирных кислот, чем в говядине. Это делает улитку идеальным продуктом для диеты, направленной на снижение уровня холестерина.

Помимо белка и жирных кислот, улитки богаты железом, калием и магнием, которых больше, чем в красном мясе. Мясо улиток очень мягкое и нежное, легко усваивается организмом. Оно способствует улучшению пищеварения, а магний в его составе оказывает благотворное действие на нервную систему.

Данный деликатес барнаульцы уже могут продегустировать в раковарне "Где раки". А еще компания скоро представит выставочный стенд с живыми улитками.

Первая раковарня на Алтае "Где раки"

Адрес: Барнаул, 9-й Заводской проезд, дом 38

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ИП Рубцова Е. О. (ОГРНИП 323237500168495)

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