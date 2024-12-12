Новый деликатес. Создательница раковарни "Где раки" открыла улиточную экоферму
Улитки – не только вкусный, но и полезный диетический продукт
12 декабря 2024, 15:10, ИА Амител erid: LjN8Kc1dW
Известная барнаульская предпринимательница Евгения Рубцова вновь удивляет своим инновационным подходом к бизнесу. После успешного запуска "Раковой фермы" с австралийскими красноклешневыми раками и популярной раковарни "Где Раки", Евгения открывает экоферму, на этот раз посвященную выращиванию улиток.
Новый тренд в гастрономии
Расположен новый проект – улиточная экоферма – в экологически чистом районе пригорода Барнаула. Здесь по полному производственному циклу выращивают улиток вида Helix Aspersa Maxima (Хеликс Асперса Максима) и Helix Aspersa Muller (Хеликс Асперса Мюллер).
"Привезли мы улиток в октябре 2023 года, а осенью в 2024 года уже произвели первую партию для реализации в пищу", – с гордостью заявляет Евгения Рубцова. На ферме используют современные экологически чистые технологии, позволяющие достичь максимального результата с минимальными затратами.
"Качество продукции – наш приоритет", – подчеркивает предпринимательница.
Улитки проходят строгий контроль в службе ветеринарии города и соответствуют жестким требованиям технического регламента о безопасности пищевой продукции.
Кладезь полезных веществ
Улитки Helix Aspersa Maxima и Helix Aspersa Muller давно завоевали популярность в европейской кухне. Их любят не только за необычный вкус, но и за высокую питательную ценность.
Улитки – это настоящий кладезь полезных микроэлементов и витаминов. В них содержится на треть больше белка, чем в курином яйце, и в десять раз больше ненасыщенных жирных кислот, чем в говядине. Это делает улитку идеальным продуктом для диеты, направленной на снижение уровня холестерина.
Помимо белка и жирных кислот, улитки богаты железом, калием и магнием, которых больше, чем в красном мясе. Мясо улиток очень мягкое и нежное, легко усваивается организмом. Оно способствует улучшению пищеварения, а магний в его составе оказывает благотворное действие на нервную систему.
Данный деликатес барнаульцы уже могут продегустировать в раковарне "Где раки". А еще компания скоро представит выставочный стенд с живыми улитками.
Первая раковарня на Алтае "Где раки"
Адрес: Барнаул, 9-й Заводской проезд, дом 38
Телеграм-канал
ИП Рубцова Е. О. (ОГРНИП 323237500168495)Реклама
15:16:27 12-12-2024
выглядит вкусно, но мало )
15:30:03 12-12-2024
Unicum (15:16:27 12-12-2024) выглядит вкусно, но мало )... вкусно?! у меня дома жили улитки и они ни разу не вызывают желание их съесть, поверьте.
15:42:43 12-12-2024
Элен без ребят (15:30:03 12-12-2024) вкусно?! у меня дома жили улитки и они ни разу не вызывают ж... А у меня жили кролики и они тоже не вызвали такого желания, поверьте )
16:15:43 12-12-2024
Элен без ребят (15:30:03 12-12-2024) вкусно?! у меня дома жили улитки и они ни разу не вызывают ж... Это очень вкусно!!! Мне особенно нравится когда они в сливочном соусе с базиликом и чесноком. Насмельтесь и попробуйте, ваше мнение поменяется)))
12:04:25 13-12-2024
Гость (16:15:43 12-12-2024) Это очень вкусно!!! Мне особенно нравится когда они в сливоч... не, спасибо, слизней буду есть только если они останутся единственной едой на Земле, но сначала вспашу почву в поисках каких-нибудь корешков.
15:25:39 12-12-2024
как эту гадость-то есть? от одного вида вырвет глаз
15:57:53 12-12-2024
бгг (15:25:39 12-12-2024) как эту гадость-то есть? от одного вида вырвет глаз... а вот если будет в жизни ситуация - или жену, или улитку? вы кого сожрете?
16:39:52 12-12-2024
Musik (15:57:53 12-12-2024) а вот если будет в жизни ситуация - или жену, или улитку? вы... тещу...
21:16:24 12-12-2024
Гость (16:39:52 12-12-2024) тещу...... Мясо наверняка будет жесткое.
Может быть даже пропитпно ядом.
19:19:34 12-12-2024
Где можно приобрести такой деликатес?
10:16:14 13-12-2024
Марина (19:19:34 12-12-2024) Где можно приобрести такой деликатес? ... в раковарне "Где раки"
05:02:49 13-12-2024
Гость (16:39:52 12-12-2024) тещу...... суповой набор? ну у вас и предпочтения...
11:09:49 13-12-2024
Дада, широко известная в узких кругах)
14:49:56 15-12-2024
В Метро кеш энд Керри продаются замороженные. Там для начала попробуйте. Нормальная еда и дети любят