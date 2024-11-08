Новый депутат от КПРФ появился в думе Барнаула
Вакантное место заняла Мария Корчагина
08 ноября 2024, 09:40, Александра Черданцева
Барнаульская городская Дума пополнилась новым депутатом. Вакантное место заняла член КПРФ Мария Корчагина. Корочки депутата на заседании БГД утром в пятницу, 8 ноября, ей вручила председатель Галина Буевич.
Корчагина заняла место Юрия Красильникова. Он прошел в БГД по списку партии на выборах в 2022 году. А в сентябре 2024-го заявил о сложении полномочий. Свое решение он объяснил желанием вернуться к общественной деятельности и дать возможность молодым коммунистам заниматься политикой. Решение о передаче мандата Корчагиной приняла партия.
В БГД три депутата от КПРФ. Кроме вновь прибывшей, это Анатолий Барсуков и Сергей Немчинов.
Мария Корчагина родилась в 1988 году в Республике Алтай, где затем жила и училась. Работала риелтором, членом КПРФ стала в 2016 году, а в 2017-м ее избрали главой администрации Хмелевского сельсовета Заринского района. Сейчас Корчагина – помощник депутата Госдумы Марии Прусаковой.
09:51:12 08-11-2024
Сестра Павки Корчагина
(судя по фото)
12:06:53 08-11-2024
Гость (09:51:12 08-11-2024) Сестра Павки Корчагина(судя по фото) ... Да вроде обсуждали уже здесь эту тему, договорились что вроде как внучка, или даже правнучка...
:-)
09:52:30 08-11-2024
Работала риелтором--больше можно ничего не писать....
09:55:04 08-11-2024
Срочно выдать ей, как истинному коммунисту, кожаную тужурку, галифе, сапоги со скрипом, пару портянок, красную косынку, рейтузы с начёсом и, главное, маузер в деревянной кобуре... с одним патроном.
12:08:21 08-11-2024
Гость (09:55:04 08-11-2024) Срочно выдать ей, как истинному коммунисту, кожаную тужурку,... С двумя патронами!
Один ещё для тебя!
)
12:58:06 08-11-2024
Гость (12:08:21 08-11-2024) С двумя патронами! Один ещё для тебя! )... Как она сможет применить его против меня, после того, как применит первый?
10:08:09 08-11-2024
Прусакова клевая
10:19:50 08-11-2024
Вспомнился бородатый анекдот.
Умирает старый антисоветчик и просит чтобы перед смертью его приняли в партию. Все удивлены, мол как же так, ты же всю жизнь боролся с коммуняками. На что он отвечает, вот примут меня в партию, я умру и на одного коммуняку станет меньше.
11:57:27 08-11-2024
И какой толк от них..
12:09:32 08-11-2024
Гость (11:57:27 08-11-2024) И какой толк от них.. ... На то и щука в озере, что бы карась не дремал...
12:31:58 08-11-2024
Гость (12:09:32 08-11-2024) На то и щука в озере, что бы карась не дремал...... Вот в чем смысл этой поговорки? Карась дремал - это же тогда, когда карасю хорошо. Он спокоен и расслаблен. Щука делает ему плохо, отчего он перестает дремать. Т.е. пословица говорит о том, что есть гадкие, плохие "щуки", которые "карасям" делают плохо. В этом контексте щуки - плохие.
12:05:21 08-11-2024
Ух хороши коммунистки