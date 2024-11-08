Новый депутат от КПРФ появился в думе Барнаула

Вакантное место заняла Мария Корчагина

08 ноября 2024, 09:40, Александра Черданцева

Мария Корчагина и Мария Прусакова / Фото с сайта алтайского крайкома КПРФ

Барнаульская городская Дума пополнилась новым депутатом. Вакантное место заняла член КПРФ Мария Корчагина. Корочки депутата на заседании БГД утром в пятницу, 8 ноября, ей вручила председатель Галина Буевич.

Корчагина заняла место Юрия Красильникова. Он прошел в БГД по списку партии на выборах в 2022 году. А в сентябре 2024-го заявил о сложении полномочий. Свое решение он объяснил желанием вернуться к общественной деятельности и дать возможность молодым коммунистам заниматься политикой. Решение о передаче мандата Корчагиной приняла партия.

В БГД три депутата от КПРФ. Кроме вновь прибывшей, это Анатолий Барсуков и Сергей Немчинов.

Мария Корчагина родилась в 1988 году в Республике Алтай, где затем жила и училась. Работала риелтором, членом КПРФ стала в 2016 году, а в 2017-м ее избрали главой администрации Хмелевского сельсовета Заринского района. Сейчас Корчагина – помощник депутата Госдумы Марии Прусаковой.