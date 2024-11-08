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Новый депутат от КПРФ появился в думе Барнаула

Вакантное место заняла Мария Корчагина

08 ноября 2024, 09:40, Александра Черданцева

Мария Корчагина и Мария Прусакова / Фото с сайта алтайского крайкома КПРФ
Мария Корчагина и Мария Прусакова / Фото с сайта алтайского крайкома КПРФ

Барнаульская городская Дума пополнилась новым депутатом. Вакантное место заняла член КПРФ Мария Корчагина. Корочки депутата на заседании БГД утром в пятницу, 8 ноября, ей вручила председатель Галина Буевич.

Корчагина заняла место Юрия Красильникова. Он прошел в БГД по списку партии на выборах в 2022 году. А в сентябре 2024-го заявил о сложении полномочий. Свое решение он объяснил желанием вернуться к общественной деятельности и дать возможность молодым коммунистам заниматься политикой. Решение о передаче мандата Корчагиной приняла партия.

В БГД три депутата от КПРФ. Кроме вновь прибывшей, это Анатолий Барсуков и Сергей Немчинов.

Мария Корчагина родилась в 1988 году в Республике Алтай, где затем жила и училась. Работала риелтором, членом КПРФ стала в 2016 году, а в 2017-м ее избрали главой администрации Хмелевского сельсовета Заринского района. Сейчас Корчагина – помощник депутата Госдумы Марии Прусаковой. 

БГД

Комментарии 12

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Гость

09:51:12 08-11-2024

Сестра Павки Корчагина
(судя по фото)

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Гость

12:06:53 08-11-2024

Гость (09:51:12 08-11-2024) Сестра Павки Корчагина(судя по фото) ... Да вроде обсуждали уже здесь эту тему, договорились что вроде как внучка, или даже правнучка...
:-)

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Гость

09:52:30 08-11-2024

Работала риелтором--больше можно ничего не писать....

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Гость

09:55:04 08-11-2024

Срочно выдать ей, как истинному коммунисту, кожаную тужурку, галифе, сапоги со скрипом, пару портянок, красную косынку, рейтузы с начёсом и, главное, маузер в деревянной кобуре... с одним патроном.

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Гость

12:08:21 08-11-2024

Гость (09:55:04 08-11-2024) Срочно выдать ей, как истинному коммунисту, кожаную тужурку,... С двумя патронами!
Один ещё для тебя!
)

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Гость

12:58:06 08-11-2024

Гость (12:08:21 08-11-2024) С двумя патронами! Один ещё для тебя! )... Как она сможет применить его против меня, после того, как применит первый?

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Гость

10:08:09 08-11-2024

Прусакова клевая

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Гость

10:19:50 08-11-2024

Вспомнился бородатый анекдот.
Умирает старый антисоветчик и просит чтобы перед смертью его приняли в партию. Все удивлены, мол как же так, ты же всю жизнь боролся с коммуняками. На что он отвечает, вот примут меня в партию, я умру и на одного коммуняку станет меньше.

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Гость

11:57:27 08-11-2024

И какой толк от них..

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Гость

12:09:32 08-11-2024

Гость (11:57:27 08-11-2024) И какой толк от них.. ... На то и щука в озере, что бы карась не дремал...

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Гость

12:31:58 08-11-2024

Гость (12:09:32 08-11-2024) На то и щука в озере, что бы карась не дремал...... Вот в чем смысл этой поговорки? Карась дремал - это же тогда, когда карасю хорошо. Он спокоен и расслаблен. Щука делает ему плохо, отчего он перестает дремать. Т.е. пословица говорит о том, что есть гадкие, плохие "щуки", которые "карасям" делают плохо. В этом контексте щуки - плохие.

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Гость

12:05:21 08-11-2024

Ух хороши коммунистки

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