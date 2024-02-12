Новый двигатель и электроника. Кроссовер Geely Coolray прошел рестайлинг

Рассказываем, какие изменения претерпела модель

12 февраля 2024, 11:15, ИА Амител erid: LjN8KMmhL

Geely Coolray / Фото: "Тисс Авто"

Сегмент компактных кроссоверов один из самых конкурентных на рынке. Эти автомобили имеют высокий уровень комфорта, хорошие внедорожные качества и стоят не намного дороже седанов. Один из лидеров российского рынка – Geely Coolray* – прошел рестайлинг. Внешних изменений ­не много, а вот по части технической начинки все значительно интереснее. Рассказываем, что изменилось.

Двигатель

В момент появления на российском рынке Geely Coolray под капотом имел бензиновый турбированный мотор с тремя цилиндрами, который воспринимали с большим недоверием. При рестайлинге его изменили на двигатель с четырьмя цилиндрами. Тяга стала чуть выше (было 255 Нм стало 270 Нм). Есть небольшой прирост в динамике (было 8,4 сек. до сотни, стало 8,1 сек.).

Динамично и по-европейски

Китайский автогигант Geely несколько лет назад стал владельцем бренда Volvo* и активно использует наработки европейцев в своих моделях. Благодаря этому Coolray "рулится" по-европейски. Подвеска плотная, но очень энергоемкая. Она практически не передает дорожные неприятности на кузов. Точность руля в тандеме с подвеской и отзывчивой педалью газа заслуживают отдельной похвалы.

Geely Coolray / Фото: "Тисс Авто"

Электронные помощники

Теперь даже в базовой комплектации есть полный набор подогревов, чего до рестайлинга не было на заднем диване. Есть также подогрев форсунок омывателя и лобового стекла.

Добавили ниши для двух смартфонов с беспроводной зарядкой, электропривод багажника, панорамную крышу, и это еще не все фишки.

На кроссовер установили:

автоматическую парковку;

автоматическое торможение перед препятствием;

контроль слепых зон;

круговой обзор;

адаптивный круиз-контроль;

интеллектуальную систему управления дальним светом;

распознавание дорожных знаков.

Практически всегда на модели Geely, в том числе на Coolray, есть скидки при сдаче своего авто в трейд-ин, при оформлении кредита, а также приятные бонусы от дилера. На все автомобили марки Gееlу действует гарантия 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Кроссовер представлен у официального дилера Geely в Алтайском крае – "Тисс Авто".

ГК "Тисс Авто" (ООО "Восток")

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: 8 (3852) 40-40-60

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* Geely Coolray ("Джили Кулрэй"); Volvo ("Вольво")

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