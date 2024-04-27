Новый фигурант дела о теракте в "Крокусе" обеспечивал сообщников связью и деньгами

Он работал в России нелегально

27 апреля 2024, 21:51, ИА Амител

Полиция / Фото: unsplash.com

Двенадцатый обвиняемый по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Джумахон Курбонов обеспечивал террористов связью и деньгами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебную пресс-службу, он жил в России нелегально в одном из хостелов Москвы.

"Курбонову отводилась преступная роль по предоставлению денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе для обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и для их систематической оплаты", – заявили в пресс-службе. Напомним, что Курбонова заключили под стражу до 22 мая. Он стал 12-м фигурантом, арестованным по делу о теракте в концертном зале. Адвокат заявлял, что его подзащитный не возражает против ареста и не планирует подавать апелляционную жалобу.