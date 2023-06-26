Новый физкультурно-оздоровительный комплекс за 30 млн рублей открыли в Павловске

Там будут заниматься хоккеем, футболом и легкой атлетикой

26 июня 2023, 12:45, ИА Амител

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Павловском районе / Фото: пресс-служба "Единой России"

Юным жителям микрорайона Ремзавод в алтайском селе Павловск теперь не придется ездить в центр села, чтобы заниматься спортом. Для них рядом с ремзаводской средней школой 23 июня открыли физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ).

Его построили по инициативе "Единой России" при участии Министерства спорта Алтайского края. Из федерального бюджета на объект выделили 23 млн рублей, на них купили оборудование. Еще 7 млн рублей уже собственно на строительство выделили из краевого и муниципального бюджетов.

В комплексе есть небольшое футбольное поле, где зимой будут заливать хоккейную коробку, а также площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки, зона воркаута.

"Павловский район заслужил такой объект, потому что он один из самых спортивных в Алтайском крае. Мы всегда следим за вашей борьбой с Благовещенкой. Уверена, что с появлением ФОКОТа и других спортивных площадок вы станете лучшими на олимпиаде сельских спортсменов. Как посол ГТО в Алтайском крае хочу добавить: сдавайте нормы ГТО, соревнуйтесь сами с собой, получайте золотые, серебряные, бронзовые знаки отличия. Это откроет перед вами дополнительные возможности", – отметила во время торжественного открытия депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Татьяна Ильюченко.

На объект она приехала вместе с коллегой по АКЗС, депутатом Анатолием Вытоптовым.

















Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Павловском районе / Фото: пресс-служба "Единой России"

В день открытия ФОКОТа там провели дружеский футбольный турнир с участием юных спортсменов из Павловска, Камня-на-Оби и Мамонтовского района.

Напомним, строительство вели в рамках реализации проекта "Единой России" "Детский спорт". Такой же комплекс, кроме Павловского района, есть еще и в Тальменском. А еще партия добилась двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов в сравнении с 2020 годом – с 1 до 2 млрд рублей во время обсуждения бюджета страны на 2021-2023 годы.