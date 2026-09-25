Новый флагман VОYAH Тайшан / Taishan уже доступен к заказу в "ЭлитАвто Барнаул"

Единственный официальный дилер VОYAH в Алтайском крае открыл прием заказов на новый флагманский гибридный кроссовер

25 сентября 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHxSdoo

VОYAH Тaйшан / Taishan / Фото: предоставлено официальным дилером бренда

Новый полноразмерный кроссовер стал одной из ключевых премьер бренда VОYAH в 2026 году. Тaйшан / Taishan сочетает в себе мощную гибридную силовую установку, интеллектуальный полный привод, шестиместный салон и высокий уровень комфорта.

Мощь и свобода движения без компромиссов

VОYAH Тaйшан / Taishan получил гибридную систему на базе 800-вольтовой архитектуры и два электродвигателя суммарной мощностью 517 л.с. и крутящим моментом 695 Нм. Суммарный запас хода составляет 1120 км*, а на "чистой" электротяге — до 280 км.

Для российского рынка флагман бренда был существенно доработан: бензиновый двигатель работает только как генератор для зарядки тяговой аккумуляторной батареи емкостью 62,5 кВт⋅ч. Такая последовательная гибридная силовая установка позволяет соответствовать транспортному налогу.

Трехкамерная пневмоподвеска изменяет дорожный просвет в диапазоне 105 мм, адаптируя автомобиль к различным дорожным условиям, а управляемая задняя ось с поворотом колес до 8 градусов в каждую сторону обеспечивает радиус разворота всего 5,4 метра.

VОYAH Тaйшан / Taishan / Фото: предоставлено официальным дилером бренда

Комфорт флагманского уровня

Длина VОYAH Тaйшан / Taishan — около 5,2 метра. В оснащение входят 22-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, двухслойное шумопоглощающее остекление и двери с электроприводом и доводчиками.

Салон выполнен по схеме 2+2+2. Все кресла оснащены электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Для первого и второго рядов предусмотрен массаж, а правое кресло второго ряда получило электрическую подставку для ног и режим "нулевой гравитации".

В оснащение также входят:

проекционный дисплей;

экран для переднего пассажира;

потолочный экран 21,4 дюйма;

акустическая система с 32 динамиками;

13-литровый термобокс с охлаждением и подогревом;

электрические солнцезащитные шторки;

русифицированная мультимедиа с навигацией, онлайн-сервисами и голосовым управлением.

Для российской зимы предусмотрены подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

VОYAH Тaйшан / Taishan — от 8 850 000 рублей с учетом государственной программы льготного автокредитования**.

Новый флагман уже доступен к заказу на сайте "ЭлитАвто Барнаул" (VОYAH Барнаул на Балтийской) — в единственном официальном дилерском центре VОYAH в Алтайском крае.

На старте доступны цвета "Искрящийся черный" и "Серый титан", а также два варианта интерьера: коричневый с черными акцентами и "слоновая кость". Эксклюзивные цвета кузова и дополнительные варианты отделки доступны под заказ.

Узнать подробнее о VОYAH Тaйшан / Taishan и оформить предварительный заказ можно в "ЭлитАвто Барнаул".

"ЭлитАвто Барнаул"

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 81

Телефон +7 (385) 220-47-50

*Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по международному стандарту измерения запаса хода легковых автомобилей.

**Цена автомобиля указана на день публикации, включает НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы, включая, но не ограничиваясь, таможенные пошлины и сборы, и зависит от курса рубля на день бронирования. Подробности о порядке и условиях заказа VОYAH Тaйшан / Taishan можно узнать в официальном дилерском центре VОYAH — "ЭлитАвто Барнаул". Не является публичной офертой.

Стоимость приобретения 8 850 000 рублей достигается при покупке автомобиля по кредитному договору с учетом господдержки в размере 35% от РРЦ, но не более 925 000 рублей с использованием кредитных средств банка, получающего госсубсидию. Выгода по субсидии снижает сумму кредитного договора, а не стоимость автомобиля. Подробности предоставления госсубсидии на гибридные автомобили VOYAH на сайте.

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ООО "ЭлитАвто Барнаул"

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