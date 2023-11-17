Это третий дом тихого микрорайона от "Жилищной инициативы"

17 ноября 2023, 10:30, ИА Амител erid: LjN8Jyx5H

Микрорайон "Елочки" / Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива"

В этом месяце, предпоследнем в году, присмотритесь получше к "Ёлочкам" – но не к тем, которые нарядите к Новому году. Компания "Жилищная инициатива" в среду, 15 ноября 2023 года, объявила старт продаж квартир в третьем, последнем из строящихся в ЖК "Ёлочки" домов.

Вдали от шумных магистралей, но близко ко всему интересному

Дом, который будет завершать ансамбль из трех многоэтажек высотностью от 10 до 16 этажей, строят по адресу Христенко, 5. Это как раз тот квартал за "Дружным", который оказывается в центре между улицами Попова и Солнечная Поляна, но на достаточном расстоянии от шумных магистралей. А еще – именно он будет соседствовать с парком "Четыре сезона", где построят самый большой в Барнауле открытый бассейн.

Микрорайон "Ёлочки" / Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива"

Вокруг – уже сейчас благоустроенная территория, новые микрорайоны. До Павловского тракта минут пятнадцать пешком по ухоженным улочкам – например, в гипермаркет "Лента". Правда, в шаговой доступности уже есть всё необходимое – продуктовые магазины, кофейни, службы доставки, ледовый дворец "Динамо" и центр здоровья и спорта River*, а ещё, конечно, школы и детские сады. В пяти минутах езды на авто – торговые центры "Леруа Мерлен", "Арена", "Метро". К слову, и транспортная развязка здесь очень развита.

С комфортными планировками и базовой отделкой – для скорого переезда

Дом на Христенко, 5, – панельный с тёплыми фасадами. Внутри – квартиры с планировками повышенной комфортности и тщательно продуманными деталями с вниманием к каждому будущему жильцу. Например, второй подъезд будет проходным, и в нём предусмотрено пространство для колясок и велосипедов.

Здесь каждый найдёт для себя вариант с подходящей планировкой – в двухподъездном доме квартиры площадью от 30 до 78 кв. м. Есть и однокомнатные, где удалось обыграть все функциональные зоны, и уютные "двушки" и "трёшки" с кухней-нишей, и четырехкомнатные квартиры с двумя санузлами.

Внутренняя отделка дома на Христенко, 5 / Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива"

Просторные холлы будут светлыми, с отделкой керамогранитом и штукатуркой. Входы в подъезды здесь из стекла, на фасаде дома – штукатурка и клинкерный кирпич. Лифты – быстроходные, с дизайнерской отделкой кабин. На окнах квартир – теплоотражающее покрытие.

Ещё очень важно, что квартиры в доме Христенко, 5, микрорайона "Ёлочки" продают с базовой отделкой. Это значит, все самые сложные работы, такие как монтаж систем теплоснабжения, водоснабжения и электропроводки, а также звукоизоляция пола, уже будут выполнены. В каждую квартиру сразу "заведут" оптоволоконный кабель – хлопот с подключением к интернету у будущих жильцов не возникнет. Стены будут готовы к чистовой отделке – останется только самое приятное, и переезд случится быстрее.

Во дворе – уют для взрослых и идеи детских игр

Дворы, которые будут окружать дома ЖК "Ёлочки", будут безопасными, с современными и интересными локациями для отдыха и детских затей. Некоторые идеи для детской площадки реализуют в Барнауле впервые.

Проект придомовой территории ЖК "Елочки" / Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива" Покрытие зоны будет комфортным как для игр, так и для первых шагов маленьких жильцов микрорайона. На придомовой территории продуман ландшафтный дизайн – в "Ёлочках" будет все для уютной жизни: уникальное пространство для детей и эстетика для взрослых.

Внимательный подход к каждому жильцу за 25 лет стал визитной карточкой компании "Жилищная инициатива" – в этом году один из крупнейших застройщиков Сибири отметил юбилей.

Напомним, покупка квартиры у застройщика позволит воспользоваться льготной ипотечной программой – например, "Семейной" или ипотекой с госпрограммой. Проектная декларация квартир – на сайте наш.дом.рф. Квартира в ЖК "Ёлочки" – лучший подарок себе и близким.

ООО СЗ "Строительная инициатива"

Застройщик: ООО СЗ "Строительная инициатива".

Центральный отдел продаж: г. Барнаул, ул. Крупской, 86, офис H-1, телефон: (3852) 505-313.

Банки-партнеры: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ", ПАО "Ак Барс Банк", ПАО "Совкомбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и другие.

Отдел продаж в квартале "Дружный": г. Барнаул, ул. Семенова, 11, офис H-7, телефон: (3852) 505-212.

Сайт: barnaul-gi.ru* River (Ривер)

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