Как выбрать отдых на праздники и каникулы в 2024 году

30 ноября 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KB7uw

Новый год на море / Фото: freepik.com

Признайтесь, уже считаете дни до 31 декабря? Осталось совсем немного! А что если провести праздник в тепле среди пальм и под шум волн на морском побережье, не думать о том, что приготовить на праздничный стол и чем развлечь гостей? Эксперты крупного агрегатора туров Onlinetours.ru* подготовили подборку из трех самых популярных стран, которые выбирают туристы для встречи Нового года на пляже. Полетели?!

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ – настоящий оазис среди жарких песков. Это страна, которая может похвастаться безупречными песчаными пляжами и всем самым-самым. Роскошные отели, дворцы и небоскребы – здесь удивительным образом сочетаются традиции, история и современные технологии.

Туристы выбирают ОАЭ на Новый год, потому что:

Туда легко поехать. Для въезда гражданам РФ нужен только загранпаспорт. Гостей привлекает атмосфера праздника. Новый год в Дубае отмечают с особенным шиком и размахом. Традиционно в новогоднюю ночь проходят световые шоу, запускают фейерверки возле легендарного отеля "Атлантис" и башни Бурдж-Халифа.

Ценители экзотики могут встретить Новый год в пустыне во время сафари, а если хотите громко и весело – выбирайте мероприятие с развлекательной программой и праздничным ужином в одном из отелей Дубая.

Новогоднюю атмосферу и веселье идеально дополнит вполне летняя погода: днем +25°C, а вода в Персидском заливе до +18°C. Любителям искупаться советуем подогреваемые бассейны в отелях или пляжных клубах.

Приятный бонус для фанатов шопинга – Dubai Shopping Festival*, который традиционно проходит в декабре в Дубае. Там товары любых брендов можно будет приобрести с внушительными скидками. Поэтому беспокоиться о подарках для себя и близких не придется. Шопинг будет приятным и выгодным.

Египет

Второй вариант пляжного отдыха – купить тур в Египет на Новый год.

Безусловное преимущество Египта – прекрасная погода днем. Температура воды в Красном море в это время не опускается ниже +24°C, а это значит, что можно купаться и загорать. Чтобы холодный ветер пустыни не испортил планы, отели рекомендуют выбирать в безветренных бухтах Шарм-эш-Шейха.

В египетских отелях на побережье в новогоднюю ночь организуют шоу-программы с гала-ужинами и выступлениями артистов. Это невероятное развлечение для гостей всех возрастов, праздник с танцами и музыкой, зажигательными конкурсами и красочными огнями фейерверка. Любители приключений и всего необычного могут встретить бой курантов с кислородным баллоном и маской под водой или под звездным небом на яхте.

Турция

Отдых в Турции на Новый год традиционно выбирают тысячи путешественников. Каждый найдет здесь то, что любит: беззаботный отпуск по концепции "все включено" в отелях на анталийском побережье или великолепный и атмосферный Стамбул.

Турецкие отели создают для гостей волшебную новогоднюю сказку: повсюду царит праздничная атмосфера, развешаны украшения, расставлены елки. В новогоднюю ночь проводят развлекательные программы с конкурсами, подарками и шоу. Вам не придется беспокоиться о том, что приготовить или как развлечь близких, ведь в отелях уже все придумали. Вам остается только отдыхать и веселиться.

Купаться в море на турецких курортах в декабре будет некомфортно из-за температуры, но это можно сделать в подогреваемых или крытых бассейнах, а после расслабиться в спа или в хаммаме.

Турция зимой – отличная возможность насладиться солнцем, погулять у моря и позагорать, весело провести время в компании друзей и близких. Рекомендуется выделить один день на поездку в тематический парк развлечений The Land of Legends*.

Не откладывайте покупку путевки, потому что с приближением праздников цены у туроператоров растут, а свободных мест в отелях становится все меньше. Используйте возможность провести новогодние праздники необычно и весело.

"Онлайнтурс" (ООО "Сфера")

Тел.:+7 (495) 134-46-67

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Сайт* Onlinetours.ru ("Онлайнтурс.ру"); Dubai Shopping Festival ("Дубай Шоппинг Фестивал"); The Land of Legends ("Зе Лэнд оф Ледженс")

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