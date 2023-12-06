Новый год в подводном мире: алтайская раковарня приглашает барнаульцев на уютный ужин
"Где раки?" уже готова к главному празднику и предлагает специальное меню, которое будет актуально весь декабрь
06 декабря 2023, 10:15, ИА Амител erid: LjN8K9StN
На дворе декабрь, а значит, время уютных встреч с коллегами, друзьями и близкими. Первая раковарня на Алтае "Где раки?" приглашает барнаульцев на новогодние посиделки, где каждый сможет насладиться неповторимым вкусом настоящих австралийских раков. Здесь, под руководством шеф-повара Ильи Богдана, создают гастрономические шедевры, которые придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам.
В преддверии Нового года раковарня разработала специальное меню, которое обязательно удивит и порадует гостей. Салат "Рак под шубой", запеченный осетр, изысканные морские гады – все эти блюда станут прекрасным украшением праздничного стола. Но какой же стол без оливье? Он тоже будет, но с раками!
А чтобы передать атмосферу праздника и зимней сказки в подводном мире, в раковарне установили необычную елку, которую тоже украшают раки. Она стала настоящим центром внимания и восхищения гостей.
Новогодние посиделки в раковарне "Где раки?" будут проходить в течение всего декабря 2023 года, чтобы каждый житель краевой столицы сможет продегустировать новинки меню.
Для брони и записи пишите на Ватсап или звоните: 8-964-087-62-36. Заказ необходимо оставить за 24 часа.
Раковарня "Где раки?"
Адрес: 9-й Заводской проезд, дом 38
Телефон: (3852) 236-236, 8-964-087-62-36
ИП Рубцова Евгения ОлеговнаРеклама
10:21:34 06-12-2023
да кто ж туда поедет? Да ещё на улицу с таким названием.
11:25:34 06-12-2023
приглашает барнаульцев --- ну так и семьи мобилизованных, они тоже барнаульцы
11:29:43 06-12-2023
Я хотела съездить туда всей семьей, но посмотрев на цены у меня всё желание пропало.
14:45:45 06-12-2023
Сами еште своих раков по такой цене, а то пропадут.