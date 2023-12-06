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Новый год в подводном мире: алтайская раковарня приглашает барнаульцев на уютный ужин

"Где раки?" уже готова к главному празднику и предлагает специальное меню, которое будет актуально весь декабрь

06 декабря 2023, 10:15, ИА Амител erid: LjN8K9StN

Раковарня "Где раки?" / Фото предоставлено компанией
Раковарня "Где раки?" / Фото предоставлено компанией

На дворе декабрь, а значит, время уютных встреч с коллегами, друзьями и близкими. Первая раковарня на Алтае "Где раки?" приглашает барнаульцев на новогодние посиделки, где каждый сможет насладиться неповторимым вкусом настоящих австралийских раков. Здесь, под руководством шеф-повара Ильи Богдана, создают гастрономические шедевры, которые придутся по вкусу даже самым требовательным гурманам.

В преддверии Нового года раковарня разработала специальное меню, которое обязательно удивит и порадует гостей. Салат "Рак под шубой", запеченный осетр, изысканные морские гады – все эти блюда станут прекрасным украшением праздничного стола. Но какой же стол без оливье? Он тоже будет, но с раками!

Праздничное меню / Фото: раковарня "Где раки?"

А чтобы передать атмосферу праздника и зимней сказки в подводном мире, в раковарне установили необычную елку, которую тоже украшают раки. Она стала настоящим центром внимания и восхищения гостей.

Новогодние посиделки в раковарне "Где раки?" будут проходить в течение всего декабря 2023 года, чтобы каждый житель краевой столицы сможет продегустировать новинки меню.

Раковарня "Где раки?" / Фото предоставлены компанией

Для брони и записи пишите на Ватсап или звоните: 8-964-087-62-36. Заказ необходимо оставить за 24 часа.

Раковарня "Где раки?"
Адрес: 9-й Заводской проезд, дом 38
Телефон: (3852) 236-236, 8-964-087-62-36

ИП Рубцова Евгения Олеговна

Комментарии 4

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Евгений

10:21:34 06-12-2023

да кто ж туда поедет? Да ещё на улицу с таким названием.

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Гость

11:25:34 06-12-2023

приглашает барнаульцев --- ну так и семьи мобилизованных, они тоже барнаульцы

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горожанка

11:29:43 06-12-2023

Я хотела съездить туда всей семьей, но посмотрев на цены у меня всё желание пропало.

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Гость

14:45:45 06-12-2023

Сами еште своих раков по такой цене, а то пропадут.

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