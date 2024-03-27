Новый игрок на рынке авто: в Барнауле прошла презентация внедорожника EXEED VX
Дилер приглашает жителей региона на тест-драйв стильной, мощной и функциональной новинки
27 марта 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KS8MH
В Автоцентре "Альбион-Моторс", который является официальным представителем EXEED* в Алтайском крае, прошла презентация новой модели EXEED VX*. Жители Барнаула уже могут записаться на тест-драйв новинки.
На автомобильный рынок Алтайского края выходит новый игрок – роскошный внедорожник EXEED VX, представляющий собой обновленный полноразмерный внедорожник с улучшенной технической начинкой и современным дизайном. В автомобиле установили восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin*, а салон выполнили еще более комфортно и стильно.
Под капотом изменений практически нет – все тот же двухлитровый двигатель на 249 лошадиных сил с максимальной тягой в 385 Н*м. Агрегат проверен на сотнях других автомобилей, производитель дает на него гарантию семь лет или на 200 тыс. км.
Еще больше о новинке amic.ru скоро расскажет в видеообзоре программы "Автоклуб".
Автомобилисты могут записаться на тест-драйв новинки уже сегодня в автоцентре "Альбион-Моторс" на улице Калинина, 15E или по телефону +7(3852)50-22-50.
*EXEED ("ИКСИД"); VX ("ВиИкс"); Aisin ("Асин")
ООО "Альбион-Моторс"Реклама
11:09:08 27-03-2024
Дорого.
11:42:35 27-03-2024
гость (11:09:08 27-03-2024) Дорого.... Дешман. На дроме видел АНТ Рэндж Ровер 23 года за 31,5 лямов толкают. Вот это дорого.))))
13:24:09 27-03-2024
Гость (11:42:35 27-03-2024) Дешман. На дроме видел АНТ Рэндж Ровер 23 года за 31,5 лямов... Дешман. Вчера на улице видел Роэлс-Ройс Кулинан, стало интересно сколько же стоит, зашел на Дром всего 7 машин продается, цена 44 990 000 руб. вот это я понимаю )))
11:25:09 27-03-2024
Хороший авто. Оставьте себе.
22:07:13 27-03-2024
Гость (11:25:09 27-03-2024) Хороший авто. Оставьте себе.... Смотрел в Новосибирске его, так на дисплей нужно тыкнуть раза три, четыре, чтобы выбрать нужную опцию. Манагер тоже это отметил, мол, ПО слишком сырое. Впрочем, как и во всех китайских тарантайках.
Так что вы правы, пусть себе его оставят.
11:52:46 27-03-2024
Для меня слишком роскошно да и дороговато... Мы уж как нить на драном транвае да лисапеде