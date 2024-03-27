Новый игрок на рынке авто: в Барнауле прошла презентация внедорожника EXEED VX

Дилер приглашает жителей региона на тест-драйв стильной, мощной и функциональной новинки

27 марта 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KS8MH

Автомобиль EXEED VX / Фото: "Альбион-Моторс"

В Автоцентре "Альбион-Моторс", который является официальным представителем EXEED* в Алтайском крае, прошла презентация новой модели EXEED VX*. Жители Барнаула уже могут записаться на тест-драйв новинки.

На автомобильный рынок Алтайского края выходит новый игрок ­– роскошный внедорожник EXEED VX, представляющий собой обновленный полноразмерный внедорожник с улучшенной технической начинкой и современным дизайном. В автомобиле установили восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Aisin*, а салон выполнили еще более комфортно и стильно.

Под капотом изменений практически нет ­– все тот же двухлитровый двигатель на 249 лошадиных сил с максимальной тягой в 385 Н*м. Агрегат проверен на сотнях других автомобилей, производитель дает на него гарантию семь лет или на 200 тыс. км.

Еще больше о новинке amic.ru скоро расскажет в видеообзоре программы "Автоклуб".

Автомобилисты могут записаться на тест-драйв новинки уже сегодня в автоцентре "Альбион-Моторс" на улице Калинина, 15E или по телефону +7(3852)50-22-50.

*EXEED ("ИКСИД"); VX ("ВиИкс"); Aisin ("Асин")

ООО "Альбион-Моторс"

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