Рассказываем, почему вам может очень понравиться этот автомобиль

18 сентября 2023, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KPVcB

Jaecoo J7 / Фото предоставлено Автоцентром АНТ

Последние месяцы автолюбители буквально хватаются за голову от количества новеньких авто, которые презентуют китайские титаны индустрии. Ведь каждому хочется иметь в своем гараже лучшую машину. А автомобили из Поднебесной сейчас, пожалуй, в передовиках по критерию "цена – качество".

И вот в сентябре 2023 года на рынок вышел первенец нового китайского бренда Jaecoo J7* ("Джейку́"). Автомобили позиционируются как сочетание мощи и страсти для самодостаточных, целеустремленных людей с изысканным стилем и утонченным вкусом. Россия стала одной из первых стран, куда отправились новые кроссоверы. В Барнауле такой можно купить в Автоцентре АНТ.

Внешний вид

У нового кроссовера довольно сдержанный лаконичный дизайн. Автомобиль выглядит брутально и в то же время по-современному элегантно. Особенностью модели можно назвать радиаторную решетку с крупными вертикальными клиньями, трехъярусную головную оптику, "парящую" крышу, выдвижные ручки дверей и объединенные задние фонари.

"Взгляд" этого красавца поистине очаровывает. Высокотехнологичная светодиодная оптика имеет максимально близкую к естественному освещению температуру. Такой свет наиболее эффективен и гарантирует безопасность управления при любой погоде. Задняя светотехника позволяет J7 быть узнаваемым в транспортном потоке – его так называемая "световая подпись" легко запоминается.

Автоматически выдвигающиеся ручки дверей – довольно необычное дизайнерское решение. Но сибирякам не стоит переживать, ручки J7 не боятся обледенения, даже при самых низких температурах.

И, наконец, большие 19-дюймовые литые колесные диски из алюминиевого сплава выглядят стильно и эффектно. Дизайн рисунка выполнен с учетом аэродинамических качеств и способствует более эффективному охлаждению тормозов.



Jaecoo J7 / Фото: Автоцентр АНТ

Jaecoo J7 / Фото: Автоцентр АНТ



Jaecoo J7 / Фото предоставлено Автоцентром АНТ

Интерьер салона

Автомобиль имеет минималистичный современный интерьер. Комфортные кресла с боковой поддержкой выполнены из искусственной кожи с акцентной строчкой. Сиденья оснащены подогревом и вентиляцией. Также водитель может сохранить привычные настройки положения сиденья в памяти своего авто.

Панорамная крыша выглядит эффектно не только снаружи автомобиля, но и внутри. Она наполняет салон светом и визуально еще больше его увеличивает.

Также в салоне Jaecoo J7 компактная виртуальная приборная панель и мультимедийная система с вертикальным планшетом диагональю 14,8 дюйма.

Техническая составляющая

Кроссовер Jaecoo J7 обладает отличными внедорожными характеристиками. Он оснащен современным турбированным двигателем. При рабочем объеме 1,6 л характеристики приближаются к показателям двухлитровых моторов, отмечает представитель бренда. Мощность составляет 186 л. с., а крутящий момент достигает впечатляющих 275 Н/м.

Еще одним преимуществом автомобиля является интеллектуальная система полного привода. Она способна обеспечить максимальную эффективность движения в любых условиях. Система моментально реагирует на изменение дорожного покрытия и адаптируется к нему.

Автомобиль надежно защищен от коррозии, большинство его кузовных деталей имеют оцинковку. Jaecoo J7 оснащен семью подушками безопасности, а доля высокопрочных сталей в конструкции кузова превышает 80%.

Электроника

Система обзора 540° (полный круговой + 180° по вертикали) позволяет полностью контролировать ситуацию вокруг и под авто. Парковка и маневрирование в ограниченном пространстве становятся максимально комфортными и безопасными.

Проекционный дисплей содержит наиболее важную информацию для водителя. Ее можно вывести непосредственно перед глазами не отвлекаясь от дороги. А "слепые зоны" контролируются автоматически.

Панель беспроводной зарядки мощностью 50 Вт позволяет зарядить смартфон с 20 до 80% всего за 40 минут. Также она оснащена активной системой отвода тепла, имеет влагозащиту и систему оповещения водителя при выходе из автомобиля в случае, если он забыл телефон.

Еще больше возможностей нового автомобиля Jaecoo J7 можно оценить лично. Приходите на тест-драйв в Автоцентр АНТ. Записаться на прогулку с ветерком или задать вопрос по автомобилю можно официальному дилеру по телефону (3852) 23-00-10.

Автоцентр АНТ, официальный дилер бренда JAECOO в Барнауле

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д (рядом с ТЦ "Москва")

Тел.: (3852) 230010

Сайт* Jaecoo J7 (Джейку Джей севен).

ООО АНТ 2000

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