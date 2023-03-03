Автомобиль может похвастаться полностью светодиодной оптикой, продвинутыми системами безопасности, стильной решёткой радиатора

03 марта 2023, 09:20, ИА Амител

Changan CS35PLUS NEW / Фото: "ТИСС АВТО"

Российский рынок стремительно наполняется китайскими брендами. Среди них есть новые, иногда совсем экзотические, и уже не требующие представления. В ряду последних – компания Changan ("Чанган"). В России стартовали продажи нового кроссовера Changan CS35PLUS NEW. И в Алтайском крае.

Что это за автомобиль?

В компании Changan CS35PLUS представлен с приставкой NEW, но при ближайшем рассмотрении это, скорее, глубокий рестайлинг модели. Новый дизайн передней части с огромной ячеистой решёткой радиатора в стиле последних моделей бренда, например, хита продаж флагманского кроссовера Changan Uni-K. И, стоит признать, выглядит новый стайл куда эффектнее и современнее.

Здесь полностью светодиодная оптика и масса изменений в салоне. Дизайн интерьера поменялся полностью. Появилась срощенная электронная панель, совмещающая "приборку" и монитор мультимедиа, зарядка для смартфона, огромная панорамная крыша, подогрев всех сидений (раньше был только впереди) и подогрев лобового стекла. Из новых электронных систем добавились встроенная навигация, адаптивный круиз-контроль, поддержка AppleCarPlay и Android Auto и автоматический свет.

Но это не всё. Теперь здесь есть продвинутые системы безопасности. Например, система предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений (FCW/FCI), ассистент парковки и камера заднего вида с динамической разметкой, система автоматического удержания автомобиля в полосе и SMART ключ с системой бесключевого доступа и запуска двигателя. Под капотом новинки 4-х цилиндровый бензиновый турбомотор объёмом 1,4 литра мощностью 150 л.с., работающий в тандеме с 7-ступенчатым роботом. Дорожный просвет 180 мм.













Changan CS35PLUS NEW / Фото: "ТИСС АВТО"

Где купить Changan CS35PLUS в Алтайском крае?

Весь модельный ряд Changan, в том числе новый Changan CS35PLUS, представлен на Алтае у официального дилера "Чанган" в группе компаний "ТИСС АВТО". Кстати, в продаже пока остаётся и дорестайлинговая модель. Цены на новинку с учётом скидок по трейд-ин и скидки от дилера стартуют от 2 319 900 руб. Все подробности по спецпредложениям уточняйте в группе компаний "ТИСС АВТО". Кстати, новый Changan CS35PLUS доступен в тест-драйве и вы лично можете оценить автомобиль в реальных дорожных условиях.

На все автомобили предоставляется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега, что в очередной раз подтверждает их надёжность и качество.

Напомним, что ранее компания J.D. Power в Шанхае назвала самые качественные новые китайские автомобили 2021-2022 г. И кроссоверы Changan уверенно заняли первую строку в рейтинге. Он формируется с помощью опросов потребителей и призван выявить проблемы, возникшие при владении машиной на протяжении трёх лет.

Группа компаний "ТИСС АВТО", официальный дилер "Чанган"

г. Барнаул, ул. Попова, 212

Тел.: +7 (3852) 299-000

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