Новый конкурс безалкогольной продукции объявили в России
Победителей конкурсов наградят на международной выставке BeviTec 2024
17 июня 2023, 09:45, ИА Амител
Предприятия Барнаула приглашают принять участие в конкурсе на лучшую безалкогольную продукцию России, который в этом году проводится впервые, а также в международном конкурсе пивоваренной продукции.
Уже с 15 мая 2023 года началась регистрация образцов на I конкурс российской безалкогольной продукции "РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России" и на VII международный конкурс пивоваренной продукции "РОСГЛАВПИВО® — Главное Пиво России". Рассказываем подробнее, что это за конкурсы и что получат победители.
Что это за конкурсы?
Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула, конкурс "РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России" — это новый отраслевой конкурс безалкогольной продукции в системе агропромышленного комплекса Российской Федерации.
Кто может принять участие в конкурсах?
Компании, которые производят безалкогольную продукцию и пиво. Впрочем, тут есть некоторые ограничения.
Так, участвовать в конкурсе может промышленный завод по производству безалкогольной продукции любого годового объёма производства, надлежаще зарегистрированный согласно законодательству страны своего местонахождения, включая микро- и мини- предприятия. Участвующий в конкурсе российский завод должен своими силами производить продукцию, заявленную на конкурс.
Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула приглашает предприятия города принять участие в этих конкурсах.
Как принять участие в новом конкурсе?
Сначала - определиться с образцами продукции, которые будут представлены на суд жюри. Для этого изучите описание категорий на сайте конкурса.
Всего их шесть:Фруктовая вода негазированнаяФруктовая вода негазированнаяВода минеральная газированнаяВода минеральная негазированнаяВода питьевая газированнаяВода питьевая негазированная
Затем нужно оформить заявку по ссылке: https://rosglavpivo.com/ru/регистрация1, выбрав нужную категорию для каждого образца.После отправки заявки, организаторы свяжутся с заявителем и расскажут, что делать дальше.
Когда и как будут определять победителей?
Чтобы определить компанию-победителя жюри будет дегустировать образцы безалкогольной и пивоваренной продукции, которые были заявлены на конкурсы.
Причем заседание жюри с дегустацией пройдёт зимой следующего года - 8-9 февраля 2024 года - в в комплексе зданий Российского биотехнологического университета ("РОСБИОТЕХ") в Москве.
Как наградят победителей?
Победители конкурсов будут награждены на международной выставке BeviTec 2024, которая пройдет в марте 2024 года.
Кто организаторы конкурсов?
Организаторы конкурса – Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции и Московский государственный университет пищевых производств. Партнерами конкурса выступают АО "Росспиртпром", АО "Росагролизинг", АО "Объединенная зерновая компания".
Кроме того, конкурс проходит при поддержке и с участием представителей руководящего состава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.
Где узнать более подробную информацию о конкурсах?
Все подробности о том, как будут проходить конкурсы и другую дополнительную информацию вам расскажут по телефонам:
8-915-999-91-68,
8-915-960-09-20.
Можно также обратиться за подробностями, написав письмо на электронную почту. Адрес:
Email: o.zagorodnova.barley-malt@mail.ru, t.tkach.barley-malt@mail.ru.
Также информация о конкурсах представлена на официальном сайте проекта — www.rosglavpivo.ru.
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