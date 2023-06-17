Победителей конкурсов наградят на международной выставке BeviTec 2024

17 июня 2023, 09:45, ИА Амител

Предприятия Барнаула приглашают принять участие в конкурсе на лучшую безалкогольную продукцию России, который в этом году проводится впервые, а также в международном конкурсе пивоваренной продукции.

Уже с 15 мая 2023 года началась регистрация образцов на I конкурс российской безалкогольной продукции "РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России" и на VII международный конкурс пивоваренной продукции "РОСГЛАВПИВО® — Главное Пиво России". Рассказываем подробнее, что это за конкурсы и что получат победители.

Что это за конкурсы?

Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула, конкурс "РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России" — это новый отраслевой конкурс безалкогольной продукции в системе агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Кто может принять участие в конкурсах?

Компании, которые производят безалкогольную продукцию и пиво. Впрочем, тут есть некоторые ограничения.

Так, участвовать в конкурсе может промышленный завод по производству безалкогольной продукции любого годового объёма производства, надлежаще зарегистрированный согласно законодательству страны своего местонахождения, включая микро- и мини- предприятия. Участвующий в конкурсе российский завод должен своими силами производить продукцию, заявленную на конкурс.

Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула приглашает предприятия города принять участие в этих конкурсах.

Как принять участие в новом конкурсе?

Сначала - определиться с образцами продукции, которые будут представлены на суд жюри. Для этого изучите описание категорий на сайте конкурса.

Всего их шесть:Фруктовая вода негазированнаяФруктовая вода негазированнаяВода минеральная газированнаяВода минеральная негазированнаяВода питьевая газированнаяВода питьевая негазированная

Затем нужно оформить заявку по ссылке: https://rosglavpivo.com/ru/регистрация1, выбрав нужную категорию для каждого образца.После отправки заявки, организаторы свяжутся с заявителем и расскажут, что делать дальше.

Когда и как будут определять победителей?

Чтобы определить компанию-победителя жюри будет дегустировать образцы безалкогольной и пивоваренной продукции, которые были заявлены на конкурсы.

Причем заседание жюри с дегустацией пройдёт зимой следующего года - 8-9 февраля 2024 года - в в комплексе зданий Российского биотехнологического университета ("РОСБИОТЕХ") в Москве.

Как наградят победителей?

Победители конкурсов будут награждены на международной выставке BeviTec 2024, которая пройдет в марте 2024 года.

Кто организаторы конкурсов?

Организаторы конкурса – Союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции и Московский государственный университет пищевых производств. Партнерами конкурса выступают АО "Росспиртпром", АО "Росагролизинг", АО "Объединенная зерновая компания".

Кроме того, конкурс проходит при поддержке и с участием представителей руководящего состава Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Где узнать более подробную информацию о конкурсах?

Все подробности о том, как будут проходить конкурсы и другую дополнительную информацию вам расскажут по телефонам:

8-915-999-91-68,

8-915-960-09-20.

Можно также обратиться за подробностями, написав письмо на электронную почту. Адрес:

Email: o.zagorodnova.barley-malt@mail.ru, t.tkach.barley-malt@mail.ru.

Также информация о конкурсах представлена на официальном сайте проекта — www.rosglavpivo.ru.