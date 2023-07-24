Новый король дорог: "Чери Центр Барнаул Моторс" представил седан бизнес Arrizo 8

Этот автомобиль рожден, чтобы покорять дороги и сердца автомобилистов

24 июля 2023, 10:05, ИА Амител LjN8KBSQ9

Chery Arrizo 8 / Фото предоставлено "Чери Центр Барнаул Моторс"

Концерн Chery* продолжает завоевывать российский рынок, предлагая современные, мощные и красивые модели. И каждый раз кажется: ну вот, идеальное авто, но появляются еще более продвинутые, брутальные и умные красавцы. Именно так можно сказать и о новом седане D-класса Arrizo* 8 от Chery. 16 июля 2023 года официальный дилер "Чери Центр Барнаул Моторс" вывел его в свет на открытой площадке парка "Изумрудный". Так чем же он так хорош?

Комплектация

В "Чери Центр Барнаул Моторс" вы можете приобрести автомобиль в комплектациях Prestige*, Ultimate*, а также специальной лимитированной версии Ultimate SE*.

Вне зависимости от комплектации Arrizo 8 оборудован телематической системой Chery Connect*. Она позволяет владельцу из любой точки мира запустить двигатель, подать световой сигнал фарами для поиска автомобиля на парковке, отследить геолокацию, получить информацию о состоянии автомобиля и многое другое.

Седан Arrizo 8 отлично оснащен даже в минимальной комплектации:

18-дюймовые двухцветные алюминиевые литые диски;

полностью светодиодная оптика (фары основного света, передние дневные ходовые огни, задние фонари);

передние и задние датчики парковки;

система мониторинга слепых зон (BSD*);

предупреждение о покидании полосы (LDW*);

ассистент удержания в полосе (LKA*);

система помощи при движении в пробках (TJA/ICA*);

адаптивный круиз-контроль (ACC*);

система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW*);

система автономного экстренного торможения (AEB*);

предупреждение о наезде сзади (RCW*);

антиблокировочная тормозная система (ABS*);

система стабилизации курсовой устойчивости (ESС*);

шесть подушек безопасности;

датчик света и дождя;

акустические передние стекла;

полноразмерное запасное колесо;

бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане);

дистанционное управление открытием двери багажника;

система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.





Chery Arrizo 8 / Фото предоставлено "Чери Центр Барнаул Моторс"

И другие технические особенности

Седан Chery Arrizo 8 построен на современной модульной платформе M1X, которая предоставляет больше простора, с комфортом могут расположиться и водитель, и пассажиры. Габариты автомобиля составляют 4757×1832×1469 мм при колесной базе 2770 мм. Дорожный просвет равен 144 мм. Передняя независимая подвеска типа McPherson* обеспечивает точное рулевое управление, хорошее сцепление с дорогой, высокую надежность. Задняя многорычажная независимая подвеска соответствует используемой на моделях бизнес-класса, повышает управляемость автомобиля в поворотах, обеспечивает отличную амортизацию и плавность хода.

Под капотом Arrizo 8 мощный и эффективный силовой агрегат – двигатель третьего поколения 1.6TGDI* и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT*. Разгон от 0 до 100 км/ч у ARRIZO 8 занимает 8,9 секунды. Максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Расход топлива в смешанном режиме не превышает 6,2 литра на 100 км, в городском – 8,5, а в загородном – 5.

Сейчас элегантный Arrizo 8 в комплектации Prestige можно приобрести у официального дилера "Чери Центр Барнаул Моторс" на Калинина, 31, за 2 884 900 рублей при обмене автомобиля по программе Trade-In* и онлайн-бронировании на сайте. Автомобиль можно оформить в кредит со ставкой от 3,75%, а также действует программа рассрочки до 84 месяцев.

Все подробности об автомобиле Chery Arrizo 8 и условиях приобретения в "Чери Центр Барнаул Моторс" по адресу г. Барнаул, пр. Калинина, 31. Телефон: +7(3852)224207

















Chery Arrizo 8 / Фото предоставлено "Чери Центр Барнаул Моторс"

* Chery Arrizo 8 ("Чери Арризо 8"); Prestige ("Престиж"); Ultimate ("Алтимейт"); Ultimate SE ("Алтимейт ЭсИ"); Connect ("Коннект") BSD от агнл. Blind Spot Detection ("Блайнд Спот Детекшн"); LDW от англ. Lane Departure Warning ("Лейн Депарче Уорнинг"); LKA от англ. Lane Keeping Assist ("Лейн Кипинг Ассист"); TJA/ICA от англ. Traffic Jam Assist ("Траффик Джам Ассист") и Intellectual Assist Cruise ("Интеллектуал Круиз Ассист"); ACC от англ. Adaptive Cruise Control ("Адэптив Круиз Контрол"); FCW от англ. Forward Collision Warning ("Форвард Коллижн Ворнинг"); AEB от англ. Autonomous Emergency Braking ("Отономус Эмедженси Брейкинг"); RCW от англ. Rear Collision Warning ("Риа Колижн Ворнинг"); ABS от англ. Anti-lock Braking System ("Антилок Брейкинг Систем"); ESС от англ. Electronic Stability Control ("Электроник Стабилити Контрол"); McPherson ("МакФерсон"); TGDI ("ТиДЖиДиАй"); DCT ("ДиСиТи"); Trade-In ("Трейд Ин").

АО "Барнаул-Моторс+". ПАО "Совкомбанк". Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05.12.2014 г. Не оферта. Кредитная ставка от 3,75% действительна со сроком кредита на 24 месяца и первоначальным вносом 40% от стоимости покупаемого Chery Arrizo 8. Срок рассрочки от 1 до 78 мес. Лимит до 4 900 000 руб. на покупку новых автомобилей CHERY. Страхование автомобиля от рисков хищения, утраты обязательно. Залоговое обеспечение – залог приобретаемого автомобиля. Срок действия акции с 01.04.2023 по 31.07.2023. Подробности на www.sovcombank.ru и у официального дилера "Чери Центр Барнаул Моторс".

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