Новый логотип, новые возможности. Tele2 провела ребрендинг и стала T2

Изменения стартовали под слоганом "Другие правила. Новый уровень"

04 сентября 2024, 16:20, ИА Амител erid: LjN8K8j8B

Розничная сеть оператора / Фото: T2

Tele2 провела ребрендинг и представила новый логотип. Изменения связаны с развитием продуктов, технологий и сервиса. Новый бренд продолжит традиции компании, соответствуя новым ценностям, и будет направлен на достижение главной цели – стать лидером на рынке мобильной связи. Теперь компания называется Т2.

С 2017 года оператор изменил стратегию и положение на рынке мобильной связи. Компания вышла на третье место по числу абонентов и переросла текущий бренд. Благодаря развитой технической инфраструктуре Tele2 может конкурировать с другими операторами по покрытию и качеству связи, а иногда даже превосходить их.

В обслуживании клиентов Tele2 использует искусственный интеллект, автоматизацию и новые каналы коммуникации, чтобы быстро реагировать на запросы и проблемы абонентов. Качество обслуживания и влияние в отрасли стали намного шире, чем позволял прежний бренд. Пришло время изменить внешний вид компании, чтобы он соответствовал уровню и амбициям.

Новый логотип оператора / Фото: T2

Т2 сохранила лучшие черты предыдущего бренда: стремление к инновациям, внимание к потребностям клиентов и честность. Ключевые дифференциаторы остались: вечные минуты и гигабайты, безлимитные соцсети и мессенджеры, заморозка цены, доступ к "Маркету", защита от скрытых подписок. Услуги компании теперь учитывают потребности более взрослой аудитории. Новый логотип Т2 сохранил строгие линии, простоту и базовый черный цвет с ярким акцентом.

Стратегическая цель T2 – стать лидером на рынке мобильной связи, сохраняя высокое качество абонентской базы. Оператор уже много лет занимает ведущие позиции по ключевым маркетинговым показателям: готовности рекомендовать оператора, релевантности и соотношению цены и качества. Компания использует знания о клиентах и их потребностях, чтобы удерживать существующих абонентов и привлекать новых.

"Мы первыми в телекоме проводим полноценный ребрендинг с изменением названия компании. Очевидно, что у проекта есть важный объективный фактор – истекает срок использования прежнего бренда. Однако философия ребрендинга отображает выход "Других правил" на новый эволюционный виток. У этого есть доказательства – удерживаемое несколько лет первенство по ключевым маркетинговым метрикам, приведшее нас к третьему месту по абонентской базе и лидерским позициям по ее качеству, растущие показатели восприятия качества связи и покрытия сети", – говорит генеральный директор Т2 Антон Годовиков.Т2 введет новую айдентику и переоформит розничную сеть. До конца года оператор переоформит в новом стиле все монобрендовые салоны и около 95% федеральной розницы.

* Tele2 ("Теле2"), T2 ("Тэ2")

Tele2

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