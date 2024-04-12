Новый магазин RBT.ru открыли в Барнауле

Покупателей уже ждут акции и скидки

12 апреля 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8JwP9x

Магазин RBT.ru / Фото предоставлено компанией

11 апреля 2024 года в столице Алтайского края отрылся новый гипермаркет бытовой техники и электроники RBT.ru*. Для покупателей подготовили специальные акции и скидки.

RBT.ru – это реальные магазины с интернет-ценами. Здесь можно купить все, что пожелаете, по выгодной цене. Компания предлагает широкий ассортимент качественных товаров и новинок. А это около 20 тысяч наименований аудио-, видео- и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, товаров для развлечения, а также аксессуаров.

Магазин RBT.ru / Фото предоставлено компанией

По данным внутреннего исследования компании, количество посетителей салонов за последний год превысило 10 млн человек.

Сеть гипермаркетов бытовой техники и электроники RBT.ru – один из крупнейших региональных магазинов в России. История самой компании начинается с 1930 года с ремонта часов и фотоаппаратов. Сегодня компания входит в топ-100 интернет-магазинов России (по версии Adindex* в 2022 году).

Магазин RBT.ru / Фото предоставлено компанией

Особенность гипермаркетов RBT.ru – это формат, когда цены в магазине равны тем, что на сайте, только в магазине вы можете прийти и потрогать товар своими руками.

Цены всегда привлекательные, а в дни открытия будут еще и приятные скидки. Так, с 11 по 14 апреля 2024 года двухкамерный холодильник "Бирюса 118" по специальной цене всего за 18 990 рублей. А при покупке чайника Leran EKM-1575 DW* вы получите второй такой же в подарок.

В RBT.ru покупатели могут получить профессиональную консультацию, выбрать из широкого ассортимента наиболее подходящую модель техники и приобрести ее по доступным ценам интернет-магазина. Служба поддержки компании круглосуточно принимает заказы, отвечает на вопросы и помогает выбирать товар.

Магазин RBT.ru / Фото предоставлено компанией

"Уважаемые жители и гости города Барнаула! Приглашаем на открытие нового магазина бытовой техники и электроники RBT.ru. Мы приготовили для вас множество акций и специальных предложений. В дни открытия вы можете получить скидки до 50% на целый ряд товаров. Ждем вас за покупками!" – говорят в магазине.

Гипермаркет бытовой техники и электроники RBT.ru работает ежедневно с 10 утра до 21 часа и находится по адресу: г. Барнаул, ТРЦ "Арена", Павловский тракт, 188.

Акция проходит с 11 по 14 апреля 2024 года. Подробности можно узнать на сайте и в магазине.

* RBT.RU (ЭрБэТэ.Ру); Leran ("Леран"); Adindex (Эдиндекс)

ООО "Компания РБТ"

Реклама