Новый сериал "Диагноз "Везучая" с Аглаей Тарасовой вышел на экраны

О чем сериал и где посмотреть

17 августа 2023, 11:16, ИА Амител LjN8KVyce

Кадр из сериала "Диагноз "Везучая" / Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Премьера комедии "Диагноз "Везучая" (16+) с Аглаей Тарасовой состоялась 16 августа, эксклюзивно в Wink* и more.tv*. Сериал пополнит линейки more originals* и Wink Originals*. Производством комедии занимается "НМГ Студия" совместно с кинокомпанией Legio Felix*.

О чем сериал?

Красавица-оторва Лика (Аглая Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере (будь то ограбление или рейдерский захват) приносит стопроцентный успех всей операции. Вот почему, когда кому-то нужно состряпать грязное дельце, достаточно взять Лику в долю, и она в буквальном смысле притянет удачу. Но когда один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом, она вынуждена пуститься в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), несправедливо обвиненным в хищении миллионов.

























Кадры со съемок сериала "Диагноз "Везучая" / Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Кто еще снимается?

В ролях также Полина Гухман, Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов, Дмитрий Куличков, Полина Кутепова, Линда Лапиньш, Даниил Белых и другие.

Режиссер сериала – Кирилл Кузин ("‎Сергий против нечисти"‎), креативный продюсер и сценарист – Владимир Батрамеев.

Трейлер смотрите тут.

* Wink ("Винк"), more.tv (море.тв), more originals (мор ориджиналс), Wink Originals (винк ориджиналс), Legio Felix ("Лейджо Феликс).

ПАО "Ростелеком"

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